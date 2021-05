Phát thanh viên Đức bị giáng chức sau vụ so sánh BTS với Covid-19

Theo Koreaboo hôm 28.5, phát thanh viên Matthias Matuschik sẽ không còn dẫn chương trình quen thuộc trên đài phát thanh Bayern 3 của Đức. Quyết định này được đưa ra sau khoảng 3 tháng kể từ khi ông công khai so sánh BTS với Covid-19 và nhận chỉ trích dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc đình đám này.

Sau khi bị loại khỏi chương trình quen thuộc, nam MC 56 tuổi sẽ dẫn dắt một chương trình phát thanh về âm nhạc địa phương của vùng Bavaria có tựa đề Fasten your Lederhosen. Đây được xem là một sự giáng cấp đối với Matthias Matuschik bởi chương trình mới chỉ phát mỗi tháng một lần, ít hơn hẳn so với chương trình cũ của ông với thời lượng 3 tiếng và phát 3 lần/tuần.

Phía Bayern 3 tránh nhắc đến lùm xùm của Matthias Matuschik với BTS khi đưa ra quyết định giáng chức đối với nam MC ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Công chúng đoán già đoán non về nguyên nhân phát thanh viên nổi tiếng này bị giáng chức và đoán rằng phát ngôn đụng chạm đến BTS là một trong những lý do khiến nhà đài Đức đưa ra quyết định này. Tuy nhiên, phía Bayern 3 phủ nhận sự thay đổi này có liên quan đến hành động gây tranh cãi gay gắt của Matthias Matuschik. Được biết, các cuộc thảo luận đầu tiên về việc thay đổi công việc đã được ông và nhóm biên tập trao đổi từ giữa năm ngoái. “Bayern 3 đã có rất nhiều sự thay đổi trong khoảng thời gian này, các chương trình của chúng tôi đang hướng đến đối tượng công chúng khác so với giai đoạn 2008”, phía nhà đài giải thích. Được biết người hâm mộ BTS vẫn cảm thấy tức giận khi nhà đài vẫn cho Matuschik đảm nhiệm một chương trình khác thay vì nên sa thải.

Vào tháng 2.2021, Matthias Matuschik khiến cộng đồng Army (tên fandom của BTS) phẫn nộ khi có những ngôn từ nhạy cảm nhắm đến nhóm nhạc xứ kim chi. Ông ví 7 sao nam Kpop giống Covid-19 và mong “sẽ sớm có một loại vắc-xin chống lại chúng". MC nhấn mạnh ông không bài ngoại, phân biệt chủng tộc chỉ vì những ngôi sao này đến từ Hàn Quốc . Phát thanh viên 56 tuổi nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ BTS. Trước phản ứng tiêu cực từ fan của nhóm này, Matthias Matuschik sau đó đã phải công khai xin lỗi về những phát ngôn của mình. Tuy nhiên, các Army cảm thấy lời xin lỗi của ông hời hợt, không chân thành.

Fan bất bình khi BTS trở thành nạn nhân của phân biệt chủng tộc ẢNH: REUTERS