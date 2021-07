Phim có Oanh Kiều, Phạm Quỳnh Anh đóng giành giải tại LHP Quốc tế New York

International New York Film Festival 2021 (Liên hoan phim Quốc tế New York 2021) khép lại hôm 12.7 (giờ Việt Nam) với màn công bố loạt giải thưởng. Đáng chú ý, bộ phim Người lắng nghe: Lời thì thầm đến từ Việt Nam được xướng tên ở hạng mục Best Feature Micro-Budget Under $250,000 (Phim điện ảnh xuất sắc nhất có kinh phí dưới 250.000 USD). Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , ban tổ chức đã thực hiện buổi trao giải thông qua hình thức trực tuyến.