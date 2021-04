Phim điện ảnh H'Hen Niê tham gia 'nhá hàng' clip đánh đấm đầu tiên

Những phân cảnh đầu tiên (first look) của 578: Phát đạn của kẻ điên gây choáng ngợp với bối cảnh hoành tráng, dàn diễn viên hùng hậu cùng hàng loạt màn đánh đấm, hành động nghẹt thở, gay cấn. Dù chỉ được “nhá hàng” qua một vài lát cắt cực nhanh nhưng tác phẩm cũng đủ khiến người xem cảm nhận được sự kịch tính đến từ nội dung cho đến hình ảnh.

Phim xoay quanh hành trình truy lùng, bảo vệ và đòi lại công lý cho con gái của người cha lái xe container. Từ những chi tiết tưởng chừng như rất nhỏ, người cha dần dần khám phá ra một mạng lưới tội phạm tầm cỡ núp sau. Kể từ đây, cuộc săn đuổi giữa băng nhóm xã hội đen đứng đầu bởi ông trùm máu mặt và người cha bất chấp tất cả để bảo vệ con gái bắt đầu. Đặc biệt, bên cạnh nam chính luôn có sự xuất hiện và đồng hành của hai cô gái bí ẩn mà thân phận thật sự của họ lại là mảnh ghép then chốt của câu chuyện.

Nhân vật chính - người cha cũng là một nhân tố gây tò mò cho người xem. Vài giây ngắn ngủi của first look phần nào hé lộ thân thủ không phải dạng vừa đâu của nam chính. Ê-kíp tiết lộ họ đã mất 3 năm vật lộn với số lượng ứng viên lên tới gần 500 người để đi tìm ra diễn viên có thể đáp ứng được yêu cầu khắt khe của đạo diễn Lương Đình Dũng: gương mặt lạ, diễn xuất và thể lực cực tốt để hoàn thành khối lượng võ thuật của phim.

Phần võ thuật hành động của phim được đảm nhiệm bởi nhóm chuyên gia điện ảnh hành động Hàn Quốc đứng đầu là đạo diễn Oh Sea Young. Vị này không chỉ tham gia sản xuất nhiều bom tấn Hàn Quốc mà còn đóng góp vào thành công của nhiều phim Hollywood như: Avengers: Age of Ultron (Avengers: Đế chế Ultron), Snowpierce (Chuyến tàu băng giá), Gongjo (Cộng sự bất đắc dĩ), Taxi Driver (Tài xế taxi)… Đồng thời đạo diễn họ Oh là giám đốc của Liên hoan phim hành động và võ thuật quốc tế Chungju.