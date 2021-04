Phim Hãy nói lời yêu tập 2: Bà Hoài cho điều tra người tình của chồng

Phim Hãy nói lời yêu tập 1 tối qua đã bắt đầu những diễn biến căng thẳng trong gia đình của Hoàng My và mối quan hệ giữa vợ chồng bà Hoài. My vốn học chung lớp với Tú. Cả hai chơi thân với nhau nhưng bà Hoài vốn không hài lòng khi Tú có gia cảnh không tương xứng, sống một mình và có bố mẹ là tử tù. Nhưng My vẫn giữ mối quan hệ này. Cả hai hẹn với một cậu bạn cũng rất thân đi hát karaoke với vài người bạn trai của cậu bạn này. Bọn họ tập tành hút chất gây nghiện nhưng Tú và My đã từ chối. Trong lúc Tú vào nhà vệ sinh thì bị một người đàn ông xông vào sàm sỡ. My nhìn thấy đã lao vào cứu bạn và lấy đồ đập vào đầu tên này khiến hắn bị chấn thương não. Bà Hoài sau khi biết chuyện đã phải chạy vạy giải quyết hậu quả cho con gái để vợ chồng tên kia không đâm đơn kiện My ra tòa.

Hoàng My đã phản ứng khi phát hiện bố ngoại tình Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập này đã hé lộ phần nào cuộc sống hôn nhân nhìn bên ngoài thì rất hạnh phúc của bố mẹ My: Ông Tín và bà Hoài. Họ có hai con: 1 trai là Hoàng Minh (Quang Anh) một gái là Hoàng My. My đang chờ kết quả thi đại học còn em trai cô đang là thần đồng lớp 12 nên bà Hoài rất hãnh diện về hai con. Nhưng vài tình tiết còn cho thấy bà Hoài có vẻ là người nghiêm khắc thái quá với con cái, ưa sỉ diện, thích khoe khoang và cũng là người đàn bà ghê gớm không chỉ trong gia đình mà còn ở cơ quan. Sau chuyện xảy ra với My, bà đã đến nhà gặp Tú để ngăn cản, bắt Tú phải chấm dứt mối quan hệ bạn bè với con gái bà. Bà đưa cho Tú một số tiền để Tú đền bù cho người đàn ông kia và bắt cô phải đứng ra nhận hết trách nhiệm để My vô can. Tất nhiên là chuyện này chỉ có bà và Tú biết. Còn My thì bị mẹ tịch thu điện thoại, không thể liên lạc được với Tú. Có vẻ Tú nghĩ chuyện xảy ra cũng do mình nên chắc chắn cô sẽ nghe theo yêu cầu của bà Hoài, không muốn liên lụy cho My.

Phim Hãy nói lời yêu tập 1 còn hé lộ về bố My. Một người đàn ông thành đạt, gương mẫu và yêu chiều vợ. Bà Hoài có vẻ rất hãnh diện về chồng và gia đình. Bố My đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật rất hoành tráng cho vợ. Trong lúc đang vui say chúc mừng, khen nịnh vợ thì một người phụ nữ cũng rất xinh đẹp xuất hiện. Cô này tự giới thiệu là đồng nghiệp, thư ký của tổng giám đốc công ty của bố My được ủy quyền đến chúc mừng sinh nhật. Tất nhiên là bà Hoài không nghi ngờ gì. Nhưng thực chất cô này là người tình của chồng bà. Sau đó họ lén ôm ấp nhau phía sau nhà hàng và My chính là người đã tận mắt chứng kiến bố ôm người phụ nữ khác.

Đồng nghiệp của bà Hoài đang xem clip đánh ghen giữa My và người tình của ông Tín Ảnh: Chụp màn hình

Phim Hãy nói lời yêu tập 2 tối nay 16.4 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 hé lộ tiếp tục những diễn biến gây cấn khi clip đánh ghen giữa My và người tình của bố bị tung lên mạng khiến ông Tín mất mặt nên phân bua với con gái: “Tại sao con lại làm như thế. Bố với cô ấy chỉ là đối tác thôi. Con làm như thế thì khác gì là công bố với thiên hạ là bố đi ngoại tình…”. Lúc này My uất ức đã phản ứng lại: “Bố đừng có nói dối nữa. Con nhìn thấy hết rồi. Chính mắt con nhìn thấy bố ôm ấp cô ta tại sinh nhật của mẹ đấy ạ. Bố không cần gia đình này nữa có đúng không ạ. Con đã từng nghĩ bố tuyệt vời bao nhiêu thì bây giờ con lại thất vọng bấy nhiêu. Bố là đồ dối trá”.

Vốn là người rất sỉ diện nên clip đánh ghen được tung lên mạng chắc chắn sẽ khiến bà Hoài không thể ngồi yên. Bà đã gọi điện cho người nào đó thuê điều tra về người tình của chồng: “Biết chuyện nhà tôi rồi chứ. Điều tra giúp tôi toàn bộ thân nhân, sự nghiệp và nơi ở của cô ta. Bao nhiêu tiền cũng được”.

Bà Hoài cho người điều tra về người tình của chồng Ảnh: Chụp màn hình