Phim Hãy nói lời yêu tập 21: Bà Hoài nhốt con trai trong phòng

Phim Hãy nói lời yêu tập 20 có nhiều diễn biến cho thấy niềm hi vọng cuối cùng của bà Hoài đã bị dập tắt khi Minh là học sinh duy nhất trong đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia không đạt giải nào. Dù trước đó bà Hoài luôn hi vọng con trai phải đạt giải nhất. Có lẽ áp lực từ mẹ khiến Minh không còn tâm trí để tập trung cho kỳ thi. Bà Hoài thất vọng chửi mắng con trai nên Minh phải tìm đến nhà trọ của bố để tìm sự động viên. Ở một diễn biến trước đó bà Hoài đòi tự tử nếu như Minh đi theo ông Tín nên cuối cùng Minh phải ở lại với mẹ trong tâm trạng hốt hoảng. Bà Hoài còn đuổi My ra khỏi nhà nên cô lên lại Hà Nội tiếp tục việc học.

Kiên bắt bài Phan khi chụp lén cảnh tình tứ giữa anh với My Ảnh: Chụp màn hình

Ở tập này còn có những tình tiết nhẹ nhàng, tình cảm trong mối quan hệ giữa My và Phan. My lên Hà Nội lập tức đi thẳng vào bệnh viện để thăm Phan và mẹ anh. Sự tích cực, lạc quan của Phan khiến My cũng cảm thấy được an ủi. Phan còn động viên My. Xem ra tình cảm của họ đã nảy nở… Mối quan hệ giữa Duy và Tú cũng rất ổn. Tìm được công việc mới nhưng Tú vẫn ở trọ trong quán cà phê của Duy. Duy mua quà tặng mừng Tú có công việc mới. Tú có vẻ không còn giữ khoảng cách với Duy nữa.

Phim Hương vị tình thân tập 20 còn có những diễn biến cho thấy công ty xây dựng của ông Tín sập giàn giáo khiến hai công nhân chết. Nhiều công trình của công ty bị đỉnh chỉ có thể khiến ông Tín phá sản vì thiệt hại. Nghe nói có người đứng phía sau giật dây để làm to chuyện này lên…

My trằn trọc không ngủ được nên nhắn tin cho Phan Ảnh: Chụp màn hình

Phim Hương vị tình thân tập 21 tối nay 24.6 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những tình tiết cho thấy bà Hoài có vẻ ngày càng khủng hoảng tâm lý. Bà đã nhốt Minh ở trong phòng riêng khiến Minh hốt hoảng.

Trong một diễn biến khác thì My trằn trọc không ngủ được dậy nhắn tin cho Phan. Còn Phan thì bị đứa em tên Kiên trọ cùng phòng bắt bài lén chụp hình My và Phan ở thư viện rất tình tứ với nhau.