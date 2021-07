Phim Hãy nói lời yêu tập 23: Tú sốc khi thấy Duy hôn phụ nữ lớn tuổi

Phim Hãy nói lời yêu tập 22 có một số tình tiết cho thấy sau cái chết của Minh, bà Hoài dù đau đớn nhưng có vẻ như bà vẫn muốn đổ lỗi cho ông Tín. Đặc biệt là khi bắt gặp ông Tín đang nói chuyện với Trâm trước mộ của Minh. Bà Hoài đã sồn sồn lên chửi chồng với những lời lẽ cũng rất cay nghiệt. Bà cho rằng con trai vừa mất mà ông Tín vẫn hẹn hò với nhân tình tại nơi này. Nhưng rõ ràng Trâm đã tự tìm đến chia sẻ nỗi đau với người đàn ông cô yêu. Ông Tín sau đó đã nói lời chia tay Trâm nhưng bà Hoài vẫn một mực đổ hết mọi lỗi lầm cho chồng. Mà không nhận ra rằng người đẩy Minh đến việc tự tử chính là bà. My nhìn thấy bố mẹ lại tiếp tục xỉ vả nhau đã không thể chịu đựng thêm nên bỏ chạy, rồi cô lên lại Hà Nội.

Tú sốc khi nhìn thấy cảnh Duy tình tứ với người phụ nữ lớn tuổi Ảnh: Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác cho thấy Phan sau rất nhiều lần lừng khừng đã chính thức tỏ tình với My. Anh muốn ở bên cạnh My với tư cách người yêu chứ không phải là bạn cùng lớp. My đã đón nhận tình cảm của Phan.

Phim Hãy nói lời yêu tập 23 tối nay 1.7 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ nhiều diễn biến mới khi bà Hoài rời khỏi nhà lên Hà Nội sống cùng My. Còn ông Tín đã có cuộc nói chuyện với Phan. Có vẻ như ông muốn gửi gắm My cho Phan. Còn Phan khẳng định rằng anh yêu My và sẽ thay ông Tín chăm sóc cho My.

Bà Hoài cùng My rời khỏi nhà Ảnh: Chụp màn hình

Một tình tiết khác cũng rất khó hiểu và gay cấn trong tập này là Tú nhìn thấy Duy tình tứ ôm hôn, vui vẻ với một người phụ nữ lớn tuổi tại quán. Sau đó họ cặp nhau rời khỏi quán đi đâu đó. Tú cảm thấy sốc vì chuyện này…

Ông Tín gửi gắm My cho Phan Ảnh: Chụp màn hình