Phim Hãy nói lời yêu tập 24: Bà Hoài chấp nhận Phan yêu My

Phim Hãy nói lời yêu tập 23 có một số diễn biến đáng chú ý là My đưa mẹ lên Hà Nội ở cùng mình vì bà Hoài vẫn trong tâm trạng khủng hoảng tâm lý sau khi Minh mất nên cô không yên tâm để mẹ ở lại một mình. Bà Hoài sau nhiều ngày vật vã, đau đớn cũng bình tĩnh lại và nghe lời My.

Ông Tín thì vẫn ở lại tỉnh nhưng công ty phải đóng cửa, nhân viên nghỉ việc. Nhưng ông vẫn không dọn về nhà ở vì không chịu nổi cảm giác về đó rồi nhớ con trai đã mất. Ngôi nhà đó vẫn không bán, xem như nơi thờ Minh và ông sẽ về hương khói cho con trai.

Mẹ Duy nói chuyện với Tú rất vui vẻ Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập này ông Tín đi nhậu với Phan và gửi gắm con gái cho anh ta. Vì ông tin Phan là một chàng trai tử tế, yêu My thật lòng. Tình cảm giữa My và Phan rất nhẹ nhàng, chân thành và càng lúc càng thấu hiểu nhau hơn. Phan luôn lặng lẽ chăm sóc, an ủi My…

Phim Hãy nói lời yêu tập 24 còn có những diễn biến cho thấy Tú đang hiểu lầm Duy “lái máy bay” khi thấy anh chủ quán ôm hôn thắm thiết một phụ nữ lớn tuổi ngay trong quán. Nhưng người đàn bà đó chính là mẹ Duy. Duy không giải thích rõ mà cứ ỡm ờ để thử sự ghen của Tú.

Phim Hãy nói lời yêu tập 24 tối nay 2.7 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ cảnh thú vị là bà Hoài có vẻ đã biết suy nghĩ cho My và thay đổi nên nói lời cảm ơn Phan và chấp nhận mối quan hệ giữa con gái mình với Phan: “Cảm ơn cháu thời gian vừa qua đã không quản ngại khó khăn để giúp cho My. Thú thật, bác cũng kỳ vọng vào cái My lắm. Chỉ mong sao nó tìm được một người có đủ sức để chăm sóc cho nó. Nếu là trước đây bác sẽ không chấp nhận cháu đâu. Còn bây giờ thì My vui là được”.

My lo lắng vì bố lâm vào cảnh nợ nần Ảnh: Chụp màn hình

Trong một diễn biến khác thì Duy để Tú gặp mẹ mình. Mẹ Duy rất bộc tính, không ngại bộc bạch quá khứ ghi số đề, cho vay nặng lãi và "bóc lịch"… Nhưng giờ đã hoàn lương rồi. Tú cảm thấy thú vị vì tính cách của mẹ Duy.

Phim Hãy nói lời yêu tập 24 còn có tình tiết My lo lắng khi biết bố đang lâm vào cảnh nợ nần nhưng ông Tín thì cho rằng mình có thể xoay xở được.