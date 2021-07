Phim Hãy nói lời yêu tập 25: Cuối cùng bà Hoài có giúp ông Tín trả nợ?

Phim Hãy nói lời yêu tập 24 tối qua có những diễn biến khá căng thẳng khi ông Tín vì buồn chán nên lao vào uống rượu bị chảy máu dạ dày phải vào viện cấp cứu. My nghe tin báo đã cùng Phan về thăm bố. Còn bà Hoài ở lại Hà Nội được My nhờ bà cô qua canh chừng. My không muốn mẹ biết chuyện của bố nên muốn bà cô giấu nhưng cuối cùng bà Hoài cũng biết. Diễn biến trước đó bà Hoài vẫn rơi vào tâm trạng tiêu cực, đòi chết nhưng bà cô khuyên rằng nên nghĩ đến My. Đừng để My vừa mất em trai lại đến mất mẹ nên bà Hoài đã phấn chấn trở lại, sống vì My.

Đám chủ nợ đang đứng trước căn hộ của ông Tín Ảnh: Chụp màn hình

Trong một vài tình tiết khác thì ông Tín sau khi xuất viện được My và Phan đưa về nhà thì vài nhà thầu phụ tìm đến tận căn hộ của ông để đòi nợ. Muốn giấu con gái nhưng trong tình cảnh như vậy cũng không thể. Ông hẹn với họ 1 tháng nữa sẽ tìm cách trả hết nợ. Sau đó ông thú thật với My rằng mình nợ tổng cộng khoản 10 tỉ và trấn an con gái rằng mình sẽ có cách. Nhưng xem ra ông Tín đã khó lại càng khó… My thì rất lo lắng cho tình cảnh của bố nên bàn với Phan sẽ lựa lời nhờ mẹ giúp vì bao nhiêu tài sản ông Tín đã để lại cho bà Hoài nên chỉ có bà mới có thể giúp được ông.

Phim Hãy nói lời yêu tập 24 còn có diễn biến bà Hoài đã chấp nhận Phan làm người yêu của My. Bà nói với Phan rằng nếu là trước đây thì không nhưng giờ thì chỉ cần My vui là được. Còn tình cảm giữa Tú và Duy cũng tiến thêm một bước sau khi Tú biết người đàn bà lớn tuổi mà Duy thân mật chính là mẹ của Duy. Hoàn cảnh của mẹ con Duy so với Tú cũng có nhiều điểm tương đồng nên Tú bớt đi khoảng cách với anh chủ quán.

Ông Tín thì trốn trong nhà Ảnh: Chụp màn hình

Phim Hãy nói lời yêu tập 25 tối nay 8.7 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục có những tình tiết gây cấn khi My nói rõ tình cảnh của ông Tín và xin mẹ giúp bố thì bà Hoài đã cương quyết: “Ai làm người đó chịu. Có đến chết mẹ cũng không giúp. Cho nên con đừng van xin vô ích”. Trước sự cứng rắn của mẹ, My nói với Tú rằng ước gì giờ có nhiều tiền để giúp bố thì Tú đưa ít tiền cho My và xúi bạn mua vé số, biết đâu lại trúng độc đắc.

Ở tập này còn hé lộ cảnh ông Tín đã đến hẹn 1 tháng nên chủ nợ lại đến tận căn hộ của ông đòi. Còn ông phải trốn trong nhà, không dám nghe điện thoại.