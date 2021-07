Phim Hãy nói lời yêu tập 27: Bà Hoài có ngăn cản tình cảm Phan và My?

Phim Hãy nói lời yêu tập 26 có những tình tiết xoay quanh việc bà Hoài sau khi bị chủ nợ của ông Tín tìm đến tận căn hộ đe dọa. Vì sự an toàn của My, bà đã về tìm gặp chồng. Bà đưa giấy tờ căn nhà cũ để ông Tín bán trả nợ. Ban đầu ông Tín không chịu nhận nhưng bà Hoài đã thuyết phục ông. Vì chỉ có cách ông Tín trả hết nợ làm lại từ đầu thì My mới yên tâm được. Ông Tín hứa với vợ sẽ làm lại. Giải quyết xong chuyện của chồng thì bà Hoài vẫn rơi vào tâm trạng nhớ về Minh, phải uống thuốc an thần, còn có ý định cắt tay tự vẫn. May lúc đó My gõ cửa phòng mẹ và ôm mẹ… Bà Hoài lúc này cảm động vì lời nói: Con yêu mẹ của My. Có lẽ bà sẽ không có ý định dại dột nữa từ lúc này.

Tú và My được bà Hoài gọi ra ăn sáng Ảnh: Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác thì ông Tín rất khó khăn trong việc bán căn nhà vì người ta ép giá, lấy lý do căn nhà có người tự tử chết. Trong khi ông cũng không đành lòng bán đi vì đó là kỷ niệm vui có, buồn có của gia đình.

Phim Hãy nói lời yêu tập 27 tối nay 15.7 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ cảnh My và Phan ăn cơm cùng bà Hoài, ông Tín. Trong bữa ăn, bà Hoài biết được việc Phan chỉ còn có 1 quả thận vì đã hiến cứu mẹ nên có vẻ lo lắng cho sức khỏe của Phan. Dù My đã trấn an mẹ rằng hiện tại sức khỏe của người yêu vẫn bình thường.

Trong tập này còn hé lộ cảnh Tú hình như uống rượu say ngủ lại căn hộ của My. Nhưng Tú lại sợ bà Hoài nên trốn trong phòng của My không chịu ra ăn sáng. Nhưng lần này bà Hoài đã thay đổi thái độ. Gọi My và Tú cùng ra ăn sáng khiến Tú ngạc nhiên…

Bà Hoài hơi hốt hoảng sau khi biết Phan chỉ còn 1 quả thận Ảnh: Chụp màn hình