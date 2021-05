Phim Hãy nói lời yêu tập 7: Nhân tình của ông Tín tìm đến tận nhà

Phim Hãy nói lời yêu tập 6 có nhiều diễn biến cho thấy mâu thuẫn giữa Hoàng My và bố mẹ ngày càng “leo thang”. Phòng trọ của My bị trộm cuỗm hết đồ từ quần áo, máy tính đến tiền bạc. Cô không còn tiền để xài phải gọi điện về cho em trai vay ít tiền. Còn Tú thì chia ít tiền lương cho My để cô xài tạm. My còn nhịn đói đến trường nên xém ngất xỉu. Lúc này, Phan nhìn thấy và đưa My đi ăn.

Trong mắt My, Phan là người rất keo kiệt, tính toán từng đồng nên mỗi lần anh mua gì cho cô thì đều lấy tiền lại. Nên lần này My cũng cảnh giác. Và Phan tốt bụng quá mức khiến My trố mắt. Biết My hết tiền, Phan đã đi mua mì gói và trứng gà mang qua nhà trọ cho My và không lấy lại tiền. Anh còn ở lại dọn căn phòng bừa bãi mà bọn trộm đã xáo tung lên.

Đang lúc hai người chèo kéo vì My lỡ tay đổ ly nước làm ướt áo Phan. Không biết chèo kèo thế nào chiếc áo thun bị cởi ra khỏi người Phan đúng lúc vợ chồng bà Hoài tìm đến. Nghĩ rằng con gái dẫn trai về đú đởn nên ông Tín lao vào đấm Phan tơi tả còn xô ngã anh dù My đã hét lên giải thích. Đúng lúc ấy, Tú về cũng bị bà Hoài mắng te tát khiến My không thể nhịn thêm. Cô vừa khóc vừa cãi lại rồi bảo bố mẹ hãy xem mình như đã chết khiến vợ chồng bà Hoài tức giận bỏ đi. Chứng kiến cảnh đấy, Phan cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của My.

Bình có "cưa đổ" được Hoàng My Ảnh: Chụp màn hình

Ở một vài tình tiết khác thì Bình vẫn liên tục “thả thính” hẹn tặng quà rồi gọi điện mời My đi xem phim. Dù cũng choáng ngợp trước sự ga lăng, ấm áp của người đàn ông giàu có, thành đạt nhưng My vẫn không còn tâm trạng để đi xem phim nên cô hẹn lúc khác. My cũng gặp Phan ở trước và nói lời từ chối tiếp tục làm dự án với anh vì sắp tới cô sẽ kiếm việc làm thêm nên sẽ rất bận.

Phim Hãy nói lời yêu tập 7 tối nay 6.5 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 tiếp tục những diễn biến gây cấn khi Bình tiếp tục hẹn gặp Hoàng My và nói những lời có cánh. Hoàng My chấp nhận làm bạn với Bình. Ở một diễn biến khác thì bà Hoài tìm bác sĩ tâm lý để nhờ tư vấn và bà cũng nhận ra mình cũng có chỗ sai trong cách đối xử, kiểm soát con gái. Tuy nhiên ông Tín nói với vợ rằng bác sĩ cũng chỉ dựa vào lý thuyết, sách vở….

Bà Hoài tìm gặp bác sĩ tâm lý và nhận ra mình có những sai lầm khi kiểm soát, đối xử với con cái nên bày tỏ với chồng Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập này hé lộ một tình tiết hấp dẫn là hai vợ chồng bà Hoài đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa. Ông Tín xuống mở thì hốt hoảng khi thấy nhân tình tìm đến tận nhà.