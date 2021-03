Phim Hồ sơ cá sấu tập 29: Mạc Kiên bắt tay với Cương và Hải My?

Phim Hồ sơ cá sấu tập 28 có nhiều diễn biến gây cấn khi mối quan hệ giữa chị em Nguyệt - Thu liên quan đến tài sản thừa kế mẹ để lại hết cho Nguyệt. Thu không chấp nhận được việc này và cũng cho rằng Nguyệt vẫn không chọn tình chị em, nhận hết tài sản ấy. Nguyệt đã cố giải thích hiểu lầm nhưng có vẻ Thu rất gay gắt, cố tình không hiểu. Tình cảm giữa họ ngày càng xa cách. Trong một diễn biến khác thì Hải gọi điện cho Thu để hẹn gặp nhằm giải thích giùm Nguyệt vì Hải không muốn giữa hai chị em họ mất đi tình thân. Có vẻ như Thu có tình cảm đặc biệt với anh rể, từ lúc Hải chưa lấy chị gái của mình. Bạn thân của Nguyệt là Lan tình cờ nhìn thấy Hải ôm Thu an ủi. Sau đó Lan đã cảnh báo Nguyệt về chuyện này…

Mạc Kiên sẽ về phe Cương và Hải My để chống lại Tuấn "mỏ"? Ảnh: Chụp màn hình

Trong một vài tình tiết khác thì Mạc Kiên vừa ra tù nhưng vì nắm giữ nhiều tài liệu, bằng chứng, thông tin liên quan đến nhóm lợi ích nên bị bủa vây bởi các thế lực từ Tuấn “mỏ”, Long “nhà thổ” đến cơ quan điều tra, Cương “chột” khiến Mạc Kiên rất lo lắng, rối bời vì không biết có giữ được mạng sống không và phải theo phe nào là an toàn. Còn Cương bị một đám đàn em của Tuấn “mỏ” truy đuổi và đánh nhau với tụi nó nên cựu đội trưởng đội điều tra bị thương nặng, lái xe đến nhà Hải My cầu cứu. Hải My đã băng bó vết thương và cho Cương trú tạm tại biệt thự của mình

Phim Hồ sơ cá sấu tập 28 còn hé lộ một tình tiết rất căng thẳng là một nhóm đàn em của chủ nợ đã lẻn vào nhà Nguyệt, không chế cô. Sau đó Hải về nhà và cũng bị khống chế. Cảnh cuối cùng của tập này khiến khán giả lo lắng cho Nguyệt bởi một tên đàn em đã được lệnh hãm hiếp cô trong khi Hải bị lôi ra khỏi phòng…

Huy "nổ' tìm cách ly gián Quyết và Tuấn "mỏ" Ảnh: Chụp màn hình

Phim Hồ sơ cá sấu tập 29 tối nay 11.3 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ cảnh Cương và Hải My tiếp tục gọi điện thuyết phục Mạc Kiên hợp tác, đưa bằng chứng cho họ để chống lại Tuấn “mỏ”. Có vẻ như Kiên đã bắt đầu cần sự trợ giúp của Cương.

Ở một tình tiết khác thì Tuấn “mỏ” theo sự sắp xếp của Quyết đã bay ra Hà Nội để gặp “sân sau” là quan chức trung ương. Sự giỏi giang, xoay chuyển tình thế và chuyên nghiệp rất được việc của Quyết khiến Tuấn rất hài lòng trong khi Huy “nổ” thì tiếp tục tìm cách “đâm chột” để ly gián Tuấn và Quyết.