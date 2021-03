Phim Hướng dương ngược nắng tập 36: Kiên tàn nhẫn với Châu, Hoàng 'tuyên chiến' với Phúc

Trong lúc rối ren chuyện riêng của Châu chưa giải quyết xong thì tập đoàn Cao Dược gặp sự cố lớn khi báo mạng phanh phui vụ kiện tụng đất của nhà máy đang xây dựng ở phía Nam. Chắc chắn là vụ này do Kiên và Hoàng sắp đặt và họ đã cho bung đúng thời điểm. Thêm nữa báo cáo tài chính Châu thực hiện chuyển email cho mẹ mình không hiểu lý do vì sao lại lọt ra ngoài khiến các cổ đông hoang mang, đòi họp khẩn. Bà Cúc nghi ngờ có ai đó đã lấy cắp báo cáo này nên gặng hỏi Châu. Bà đã hỏi Châu rằng Kiên có biết mật khẩu máy tính cá nhân của Châu không. Châu lúc đầu quả quyết là không nhưng sau đó cô biến sắc mặt vì nhớ ra điều gì đó. Có lẽ là do Kiên làm rồi.