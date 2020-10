Phim Lửa ấm tập 20: Bà Mai 'giao trứng cho ác', Hiền thấy chồng chở gái lạ

Phim Lửa ấm tập 19 tối qua có nhiều tình tiết gây cấn khi Ngọc lại đến nhà bà Mai đưa tấm hình Thủy chụp cùng Long ngày xưa và tiếp tục “bóc phốt” chuyện quá khứ của Thủy. “Tiểu tam” còn nói với mẹ chồng Thủy chuyện Thủy từng mang thai để ép họ hàng nhà Long đồng ý cưới. Và chính Thủy là người xúi giục mình nhanh chóng ra nước ngoài lấy chồng để chữa trị ung thư cho mẹ. Để Ngọc mang tiếng là kẻ bội bạc, hủy hôn với Minh rồi Thủy thừa nước đục xen vào…

Bà Mai nghe xong càng thương cảm cho Ngọc và càng soi mói đứa cháu trai mỗi ngày vì bà cứ thấy nó giống Long chứ chẳng giống Minh chút nào. Trong một cảnh khác thì bà Mai nôn nóng đến tận công ty tìm con trai để hỏi cho rõ những nghi ngờ của mình. Minh nghe chuyện của Ngọc cũng tỏ ra thương cảm. Còn bà Mai thì vẫn giấu chuyện chính Ngọc là người khui ra chuyện quá khứ của Thủy khi Minh hỏi. Tuy nhiên Minh vẫn khẳng định anh không biết chuyện Thủy từng yêu Long vì Long cũng chính là bạn trong nhóm của anh.

Bà cô Long đến tận trường canh me gặp cháu đích tôn.... Ảnh: Chụp màn hình

Ở tập này còn có tình tiết Hiền muốn kiếm Như mang thai hộ tuy nhiên Tiến đã rất tức giận khi biết chuyện này nên cô đành thú thật với chồng việc mình không thể mang thai là do cơ địa. Sau đó Thủy đã động viên vợ chồng Tiến rằng Hiền nên giữ tâm lý thoải mái, tập yoga, ngồi thiền biết đâu một thời gian cơ địa sẽ thay đổi và có thể thụ thai. Nghe còn có hi vọng nên vợ chồng Tiến cảm thấy an ủi…

Bà Mai nhờ Ngọc xét nghiệp huyết thống cho bố con Quang Ảnh: Chụp màn hình

Phim Lửa ấm tập 20 tối nay 28.10 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ cảnh bà cô của Long canh me trước cổng trường học của Quang để gặp cho bằng được đứa cháu đích tôn: “Ra đây bà ngắm cháu một lúc à. Càng lớn càng giống bố. Bà không phải người lạ, bà biết mẹ cháu, bố cháu…”. Trong khi đó bà Mai đã ngỏ lời muốn nhờ Ngọc làm xét nghiệp ADN cho bố con Quang: “Cháu vẫn làm chuyên môn chính là huyết học đúng không. Bác muốn làm xét nghiệm máu cho bố con thằng Quang”.

Trong một cảnh khác thì Hiền đi chợ mua đồ về nấu ăn và gọi cho Tiến dặn chồng về sớm ăn cơm. Nhưng Tiến nói lý do bận, đang ở hiện trường nên sẽ về trễ. Đúng lúc ấy thì Hiền nhìn thấy Tiến đang đèo gái lạ… đi chợ.

Hiền nhìn thấy chồng chở gái lạ... Ảnh: Chụp màn hình