Phim Lửa ấm tập 41: Vì sao Thủy muốn ly thân với Minh?

Phim Lửa ấm tập 40 tối qua có một số diễn biến khá hấp dẫn khi Tiến sau vài giờ mất tích anh đã được đồng đội tìm thấy. Tiến chỉ bị trầy xước do phải đấu tay đôi với hai tên định cướp xe. Nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn , áp lực của cấp dưới nên Minh đã nhường xuất chuyển công việc cho Tiến. Hơn nữa bản thân anh cũng không muốn bỏ đội dù bà Mai có gây áp lực. Tiến được điều chuyển sang làm giám sát công tác phòng cháy chữa cháy ở các công trình nên chắc chắn việc sẽ nhàn hơn, thu nhập ổn hơn. Hiền vợ Tiến càng vui mừng nhưng bản thân Tiến lại cảm thấy mình mắc nợ sếp Minh.

Ngọc chơi trò "khóc mướn" giúp Thủy trước mặt Khánh Ảnh: Chụp màn hình

Trong một diễn biến khác, biết được chuyện con trai nhường xuất cho Tiến, bà Mai đã khóc lóc, trách móc Minh không nghĩ cho cảm giác của bà. Bởi mỗi ngày khi con trai ra khỏi nhà bà luôn lo sợ Minh sẽ không trở về như đã từng xảy ra với bố Minh. Bà đến gặp Ngọc để than vãn, cầu cứu Ngọc giúp bà khuyên Minh. “Tiểu tam” vừa an ủi vừa làm trò “đá xéo” Thủy. Cho rằng chắc có lẽ do Thủy tác động nên Minh mới không chuyển công tác. Càng khiến bà Mai bán tín bán nghi, thấy con dâu chẳng ra gì…

Phim Lửa ấm tập 41 tối nay 26.11 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ cảnh Ngọc “khóc mướn” giúp Thủy trước mặt bác sĩ Khánh như cố ý vun vào vì Ngọc biết vị bác sĩ này có tình cảm với Thủy: “Công việc thì áp lực, về đến nhà thì mẹ chồng không tâm lý, chồng thì cứ đi biền biệt thôi, con trai lại đang đến tuổi ẩm ương nữa. Em thấy nó cô đơn thế nào ấy, một mình một thế giới . Mà nói đến em lại thấy anh với nó giống nhau chứ”. Trong khi bác sĩ Khánh lại thắc mắc không hiểu vì sao Ngọc tốt với Thủy như vậy nhưng Thủy lại rất khó chịu khi nhắc về Ngọc.

Tiến đã nhận công việc mới... Ảnh: Chụp màn hình

Ở tập này hé lộ một diễn biến rất gay cấn là Thủy đòi ly thân với chồng. Đây có thể xem là động thái dằn mặt để Minh phải rõ ràng trong mối quan hệ với mẹ con Ngọc: “Anh có làm gì, đi đâu cũng đừng lôi con trai em vào. Em cần đi đến nơi mà em cảm thấy mình có ích. Anh buông tay em ra. Từ bây giờ cho đến khi anh nghĩ được giải pháp. Tạm thời mình ly thân đi. Em muốn như thế. Em muốn mọi chuyện phải rõ ràng”. Trong tập này Tiến cũng đã nhận công việc mới. Nhưng sự cứng nhắc, quá nghiêm khắc của anh khiến cho đối tác cảm thấy bị "làm khó”.