Phim Lửa ấm tập 44: Minh nghi ngờ vợ viện cớ đến với Khánh

Phim Lửa ấm tập 43 tối qua có một số tình tiết đáng chú ý khi Hiền vì mất chồng lại đang mang thai nên sốc tâm lý, rơi vào khủng hoảng. Minh muốn Thủy đến chăm Hiền vài ngày nhưng vốn là bác sĩ trực cấp cứu nên Thủy không sắp xếp được nên cuối cùng Minh đã nhờ Ngọc. Tất nhiên là Minh giấu vợ chuyện này nhưng Kha vô tình đã nói cho Thủy biết và Thủy đến nhà Hiền gặp Ngọc ở đấy. Cô thẳng mặt đối chất với “tiểu tam” nhưng Ngọc vẫn trơ trẽn cho rằng bản thân không quen biết Hiền nên cô đâu thể làm chuyện này một mình được.

Dù chồng đã giải thích nhưng Thủy cho rằng Minh cố tình không hiểu giữa cô và Ngọc không đội trời chung.... Ảnh: Chụp màn hình

Ở một tình tiết khác thì bà Mai tiếp tục hối thúc Minh chuyển công tác thế vào chỗ của Tiến vì bà không thể chần chừ nhìn con trai đối mặt với nguy hiểm mỗi ngày với cái nghề lính cứu hỏa. Đặc biệt sau cái chết của Tiến. Nhưng Minh thì khác. Nhìn Hoàng đau khổ, dằn vặt vì sự hi sinh của Tiến vì nếu Tiến không xung phong xông vào chiếc xe gặp nạn đó để tìm hũ tro cốt cho nạn nhân thì người hi sinh chính là Hoàng. Rồi nghĩ về những kỷ niệm, hồi ức về người đồng đội đã hi sinh, Minh chắc chắn không thể rời khỏi cái nghề mà anh đã chọn vào sinh ra tử…

Phim Lửa ấm tập 44 tối nay 1.12 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ cảnh Thủy tiếp tục chất vấn chồng về việc Ngọc đến nhà Hiền theo sự nhờ vả của Minh. Mặc dù chồng đã giải thích: “Ngọc là mẹ của con gái anh nhưng em và Quang mới chính là gia đình của anh, em hiểu không… Anh hiểu rồi, nói tới nói lui, em đều kiếm cớ đổ lỗi cho anh, tất cả là vì muốn tiến tới với Khánh đúng không” nhưng Thủy vẫn cho rằng Minh có đủ lý do và hình như anh cố tình không hiểu giữa cô và Ngọc “không đội trời chung”.

Thủy đã từ chối lời mời về hẳn bệnh viện Tâm Khánh làm việc Ảnh: Chụp màn hình

Một tình tiết rất bất ngờ trong tập này là Kha đã chủ động cầu hôn Hoàng và họ về nhà Kha ra mắt nhưng bố mẹ Kha đã không đồng ý: “Không cần nói thì bố mẹ cũng đã đoán ra. Hai đứa đeo nhẫn đôi ở tay kia kìa… Thực tình hai bác rất quý cháu, rất quý nhưng trong chuyện này thì hai bác đã suy nghĩ rất kỹ rồi… chắc là… chắc chắn là không được”. Ở tập này còn có cảnh bác sĩ Khánh đã đưa quyết định của giám đốc bệnh viện muốn mời hẳn Thủy về Tâm Khánh làm việc nhưng cô đã từ chối…

Kha và Hoàng sửng sốt vì bị bố mẹ Kha ngăn cản chuyện hôn nhân Ảnh: Chụp màn hình