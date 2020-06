Phim 'Ròm' ra rạp sau khi thắng giải Busan

Lấy bối cảnh một khu chung cư cũ đang chờ giải tỏa tại Sài Gòn, Ròm kể câu chuyện về cuộc sống của những người dân lao động nơi đây. Họ đều chơi số đề, xem trò may rủi là cơ hội kiếm tiền, hòng thay đổi cuộc đời. Trong phim, nhân vật Ròm (Trần Anh Khoa thủ vai) là cậu bé làm “cò đề” để kiếm sống qua ngày, chuyên tư vấn cho người dân những con số may mắn để họ có cơ may trúng số.