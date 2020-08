Phim Tình yêu và tham vọng tập 41: Linh 'cung đấu' với Tuệ Lâm

Phim Tình yêu và tham vọng tập 40 tối qua có nhiều tình tiết thú vị xoay quanh diễn biến tâm lý của Tuệ Lâm. Bệnh trầm cảm của cô ngày càng nặng, phải dùng thuốc thường xuyên, không kiểm soát được cảm xúc, bị ám ảnh, ghen tuông nên khiến Tuệ Lâm càng ngày càng căm ghét Linh. Chỉ cần nhìn thấy Linh và Minh đứng nói chuyện ở công ty trong trạng thái bình thường thì cô lại tưởng tưởng ra cảnh họ ôm nhau, Minh vuốt tóc Linh… Trong giấc ngủ cô còn mơ thấy Linh tỏ tình với Minh và anh đã đón nhận. Thêm vào đó bị Đại Cán và chị Hường “đổ thêm dầu” nên Tuệ Lâm càng muốn Linh bị đuổi khỏi công ty Hoàng Thổ. Nhưng Minh đã không đồng ý càng khiến cô điên tiết…

Tuệ Lâm tiếp tục xúc phạm Linh... Ảnh: Chụp màn hình

Ở tập này có thêm tình tiết Linh vì muốn ông Bách tiếp tục đầu tư vào dự án Bình An nên đã tìm cách tiếp cận, được ông ta mời đến sân gold để nhặt banh cho ông. Đúng lúc này Minh và Tuệ Lâm cũng đi đánh gold. Minh nhìn thấy Linh đứng nói chuyện với ông Bách nên anh đã can thiệp, kéo Linh đi chỗ khác và ngăn cản cô không cần phải hạ mình để giúp Hoàng Thổ. Tuệ Lâm đã nhìn thấy cảnh này, thêm việc bị Phong đả kích, cho xem đoạn clip Linh đã từng thổ lộ yêu Minh và hôn anh trong lúc say rượu. Vì Phong biết rõ bệnh trầm cảm của Tuệ Lâm nên cố tình khiêu khích…. Và tất nhiên là Tuệ Lâm nổi cơn ghen lồng lộn dù Minh đã giải thích với cô tất cả.

Phim Tình yêu và tham vọng tập 40 còn có những diễn biến cho thấy Linh tiếp tục bị gài bẫy như tài khoản của cô đột nhiên được chuyển vào 200 triệu đồng. Linh nghi ngờ nên đã gọi cho Phong nhưng anh ta khóa máy. Thêm vào đó Đại Cán cùng Hường đột nhiên xuất hiện tại phòng làm việc của Linh cùng với IT của công ty đòi kiểm tra email của cô, đúng lúc đó Tuệ Lâm cũng xuất hiện. Và trong email của Linh có bằng chứng cô đã gửi bản kế hoạch hợp tác với Nam Hoàng cho Bách Hợp… mà Linh không hề hay biết gì. Tuệ Lâm đã nhân chuyện này tuyên bố sẽ điều tra và xử lý triệt để. Trong khi đó Minh vẫn bênh vực Linh, tin tưởng cô càng khiến Tuệ Lâm không thể chịu đựng nổi.

Phương và Đông đã "về một nhà" Ảnh: Chụp màn hình

Phim Tình yêu và tham vọng tập 41 tối nay 4.8 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ một tình tiết gây cấn cho thấy Linh đã hét vào mặt Tuệ Lâm khi bị xúc phạm: “Sao chị có thể công tư lẫn lộn như vậy. Nếu chị xem lại clip chị sẽ thấy câu chuyện này đã xảy ra khá lâu rồi. Và sau khi nói chuyện với chị, tôi đã luôn biết mình cần phải làm gì, tôi luôn giữ khoảng cách với sếp Minh, giữa chúng tôi hoàn toàn chỉ có công việc. Nhưng lần này chị lại vu oan cho tôi, tôi không chỉ bị mất việc mà còn mất luôn danh dự. Tôi không thể bỏ qua chuyện này…”. Tuệ Lâm càng điên tiết tuôn những lời xỉ vả: “Một kẻ như cô không có tư cách để nói chuyện danh dự. Lúc nào cũng tiến thân bằng cách quyến rũ đàn ông. Hết tư tình với tay Phong, bây giờ lại muốn tư tình với chồng sắp cưới của tôi à. Hả, cô không có tư cách nói chuyện đạo đức như vậy”.

Trong tập này còn có vài cảnh rất dễ thương như việc Sơn vẽ trái tim lên mặt Linh khi bột xà phòng dính trên mặt cô hay Phương và Đông đã “về chung một nhà”.

Sơn vẽ trái tim lên mặt Linh Ảnh: Chụp màn hình