Phim truyền hình Hàn bị 'ném đá' vì cảnh nam chính tắm khỏa thân

Tối 24.3, Oh My Ladylord ra mắt trên đài MBC. Ngay trong tập mở màn, hai nhân vật chính Oh Joo In ( Nana ) và Han Bi Soo (Lee Min Ki) đã có cuộc gặp gỡ “khó đỡ” trong phòng tắm. Cả hai vô tình cùng vào nhà tắm và Oh Joo In rất sốc khi biết Han Bi Soo đang khỏa thân tắm rửa bên cạnh. Cảnh phim còn chèn thêm “hiệu ứng” quả đào đặc biệt che đi các bộ phận nhạy cảm của nam diễn viên.

Tuy nhiên, phân đoạn “dở khóc dở cười” này lại gây ra tranh cãi dữ dội. Nhiều người bày tỏ sự khó chịu và phẫn nộ. Khán giả gửi đơn khiếu nại đến nhà đài MBC thể hiện rõ quan điểm không ủng hộ cảnh tắm trên. Trong đơn, phía người xem chất vấn ê-kíp Oh My Ladylord rằng có cần thiết phải chiếu cảnh tắm khỏa thân như vậy không, cảnh phim có phù hợp với mác 15+ (giới hạn người xem dưới 15 tuổi) không, liệu nhân vật nữ có phải diễn cảnh tắm tương tự không…

Khán giả chỉ trích Oh My Ladylord cùng đài MBC vì cho quay và chiếu cảnh tắm nhạy cảm ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Chủ đề về cảnh tắm trong tập 1 Oh My Ladylord được thảo luận sôi nổi suốt những ngày qua. Phần lớn ý kiến đều cho rằng phân đoạn tắm không cần thiết phải quay trọn toàn bộ cơ thể của diễn viên, chỉ cần quay phần trên hoặc làm mờ bớt. Một số khán giả quá khích còn tố cảnh phim có yếu tố quấy rối tình dục, cần xóa bỏ ngay.

Trước sự phẫn nộ từ công chúng, đài MBC cũng như đoàn làm phim Oh My Ladylord đã có động thái phản hồi. Tối 26.3, phía ê-kíp chia sẻ với truyền thông: “Chúng tôi đã nhận ra vấn đề trong bộ phim và sẽ thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt sự khó chịu của người xem”. Đồng thời, tác phẩm cũng đã bị xóa khỏi các nền tảng chiếu trực tuyến. Dự kiến, cảnh phim tắm gây tranh cãi trên sẽ được cắt bỏ hoàn toàn trong những khung giờ phát sóng lại.

Ê-kíp Oh My Ladylord hứa hẹn sẽ chỉnh sửa bộ phim sau khi tiếp nhận ý kiến từ khán giả ẢNH: POSTER PHIM

Oh My Ladylord là dự án hài lãng mạn của đài MBC. Phim do Hyun Sol Ip và Oh Da Young làm đạo diễn, Jo Jin Kuk viết kịch bản. Tác phẩm xoay quanh nhà biên kịch Han Bi Soo (Lee Min Ki) và minh tinh Oh Joo In (Nana). Oh My Ladylord còn có sự tham gia của các diễn viên Kang Min Hyuk, Kim Chang Wan, Bae Hae Sun…

Trong tập mở màn vào ngày 24.3, Oh My Ladylord ghi nhận mức tỷ suất người xem 2,1% và 2,6% (1 tập chia thành 2 phần). Sang đến tập 2 chiếu tối 25.3, phim giảm còn 1,8% và 2,2%.