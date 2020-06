Phim Việt khai phá đề tài tâm lý tội phạm

Nhiều bộ phim về tâm lý tội phạm của điện ảnh thế giới được đông đảo người xem yêu thích và đánh giá là hồi hộp, gay cấn từ đầu tới cuối. Có thể kể như The Silence of the Lambs (tựa Việt: Sự im lặng của bầy cừu, sản xuất năm 1991, giành được 5 giải Oscar trong đó có Phim hay nhất) xoay quanh tâm lý của 3 con người thuộc 3 chiến tuyến khác nhau: cô sinh viên tập sự FBI Clarice - người luôn bị ám ảnh bởi những tiếng kêu thảm thiết của bầy cừu khi từng chứng kiến cảnh những con cừu bị giết và đã không cứu sống nổi một con cừu non mà cô lao vào bế đi; kẻ giết người hàng loạt có biệt danh “Buffalo Bill”; và kẻ ăn thịt người Lecter có trí óc siêu phàm, thủ đoạn tàn bạo. Se7en (1995) của đạo diễn David Fincher xoay quanh tâm lý của kẻ sát nhân giết người theo danh sách “Bảy mối tội đầu” - nhóm tội lỗi gốc cho mọi tội ác khác theo quan niệm của Kinh thánh. Shutter Island (Đảo kinh hoàng, 2010) của đạo diễn Martin Scorsese xoay quanh câu chuyện hai thanh tra truy tìm tù nhân trốn trại hoặc bị truy nã, đến trại tù tâm thần trên đảo Shutter để điều tra vụ biến mất bí ẩn của một nữ tù nhân, để rồi phát hiện những bí mật bất ngờ. Batman: The Dark Knight (Kỵ sĩ bóng đêm, 2008) vẽ ra những bản ngã hỗn loạn, ác độc và xấu xa trong mỗi con người qua hình ảnh tên hề Joker ...