Quân A.P 'lột xác' ngoạn mục, hóa thân thành 'ông Bụt' khiến fan bất ngờ

Trong tập 10 The Heroes - Thần tượng đối thần tượng, khán giả tiếp tục chứng kiến màn so tài giữa đội 528Hz ( Quân A.P - producer DSmall) và The Astro (Thanh Duy - producer NVM). Giành chiến thắng trước đối thủ trong trận đối đầu trước đó, Quân A.P đã dần biết cách khai thác được thế mạnh của mình để gây ấn tượng với các giám khảo.