Thanh Duy bật khóc ‘đáp trả’ Nguyễn Hải Phong vì ‘không hề xem thường đối thủ’

Chương trình The Heroes - Thần tượng đối thần tượng trình làng tập 10 với những màn tranh tài gây cấn. Số phát sóng lần này là màn đối đầu giữa các nghệ sĩ: Thanh Duy - Quân A.P, Han Sara - Cara. Đáng chú ý, tiết mục của ca sĩ Thanh Duy khiến các huấn luyện viên tranh luận.

Thanh Duy tiếp tục tạo hit, bùng nổ với bài hát về cha gây xúc động tại The Heroes 2021

Trong không gian tuổi thơ mơ mộng, “ông bố” Thanh Duy cùng lời ca bay bổng, dịu dàng đã khiến MC Phí Linh và chuyên gia âm nhạc Khắc Hưng không cầm được nước mắt. Câu hát thân thuộc như “Ba sẽ là cánh chim đưa con đưa con bay thật xa”, “con cò bay lả, lả bay la…” được nam ca sĩ lồng ghép khéo léo đưa bài hát lên cao trào.

Về phía Nguyễn Hải Phong, huấn luyện viên đội đối thủ nhận xét: “Quan điểm của tôi là làm cái gì phải làm cho tới. Tôi thấy Duy không cô độc đâu. Tôi cũng từng cô độc như thế mà. Nhưng trong khuôn khổ của chương trình, vẫn cần đối thủ xứng tầm em ạ. Đó là sự tôn trọng đối thủ của mình nữa. Đối thủ của em cũng cần thấy em chiến đấu. Việc em không thích chiến đấu là em chỉ muốn cho riêng mình mà thôi. Tôi hi vọng em sẽ cố gắng làm hết mình”.

Trước sự việc, Thanh Duy lên tiếng phản bác: “Đó không phải là tôi không tôn trọng đối thủ. Anh Phong nói vậy tôi rất buồn vì tôi không hề xem thường đối thủ”. Tại đây, Nguyễn Hải Phong cũng cho biết: “Tôi không nói rằng Duy không tôn trọng đối thủ. Tôi chỉ nói trong một cuộc đấu, chúng ta hãy hết mình để có phần thi trọn vẹn. Còn lại là lựa chọn thuộc về Duy mà. Tôi không ép Duy làm những điều tôi nói”.

Thanh Duy không giữ được bình tĩnh, nam ca sĩ rưng rưng cho biết lời bình luận của Nguyễn Hải Phong đã làm tổn thương mình. Nguyễn Hải Phong đã lên tiếng xin lỗi, cho rằng cách dùng từ ngữ của mình khó diễn tả hết ý đồ làm thí sinh hiểu sai ý.

Kết quả chung cuộc, chiến thắng thuộc về đội The Astro của Thanh Duy. Nam ca sĩ dẫn trước 1 điểm so với đội 528Hz của Quân A.P và mang về 70% số tiền thưởng. Tổng cộng, anh tích luỹ được 102.600.000 đồng, đầu tư cho những vòng sau. Xuất hiện trong đêm thi còn có Han Sara và Cara. Cuối cùng, Han Sara giành phần thắng và nâng số tiền thưởng của đội mình lên 102.750.000 đồng. Tập 11 The Heroes - Thần tượng đối thần tượng sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ 45, ngày 1.8 trên kênh VTV3.