Quán quân 'Tuyệt đỉnh bolero' Trần Vũ ra mắt MV ballad

Nếu như phải rời xa là một ca khúc ballad do chính Trần Vũ sáng tác, hòa âm phối khí và được anh ấp ủ từ lâu. MV do đạo diễn Cang Nguyễn chỉ đạo thực hiện với nội dung kể về câu chuyện tình yêu thanh xuân của một đôi cặp đôi trai tài gái sắc. Tuy nhiên, chàng trai không may mắc bạo bệnh nên đã âm thầm rời xa cô gái, đến khi họ gặp lại cũng chỉ còn là âm dương cách biệt. Nam ca sĩ cho biết ý tưởng của MV được anh cùng đạo diễn bàn bạc dựa trên nội dung ca khúc. Khán giả sẽ không chỉ cảm nhận được tình cảm thuở thanh xuân ngây thơ, chân thành mà còn có cả nỗi đau của những người vẫn luôn yêu nhau nhưng lại không thể bên nhau.