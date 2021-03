Quốc Trường đóng ‘cảnh nóng’ với Bảo Anh: Cách nhau đồ bảo hộ, còn lại như thật

* Chào Quốc Trường, tại sao anh lại nhận lời tham gia phim Bẫy ngọt ngào với vai người chồng biến thái, bệnh hoạn. Anh không sợ hình ảnh mình bị ảnh hưởng khi trước đó hình tượng 'soái ca', tình cảm rất được fan nữ yêu quý?

- Diễn viên Quốc Trường: Điện ảnh là điện ảnh, còn đời sống là đời sống. Quan trọng là Quốc Trường sống thế nào trong xã hội, đối xử với người xung quanh ra sao… Đó là những gì khán giả yêu mến tôi. Còn những vai diễn thì càng khốc liệt càng tốt, càng đen càng tốt, hồng quá tôi diễn nhiều rồi.

* Ngoài xem phim để lấy chất liệu diễn xuất, anh đã chuẩn bị tâm lý thế nào với vai diễn hoàn toàn mới, một Quốc Trường mà khán giả chưa từng thấy? - Tôi xem rất nhiều phim có màu sắc tương tự. Thứ hai, tôi bắt gặp rất nhiều hoàn cảnh bị bạo hành trong khu mình sống lúc nhỏ. Thứ ba, những người bạn của tôi có hoàn cảnh tương tự. Chuyện bạo lực gia đình diễn ra rất nhiều nhưng chúng ta không thấy được. Chúng ta thấy nhiều những thứ đẹp đẽ, đừng thấy một người ra đường xinh đẹp, ăn mặc cao cấp là hạnh phúc đâu. Có những người vợ rất sợ chồng, không phải họ sợ bị đánh mà sợ sự bệnh hoạn, biến thái về tình dục của chồng. Bị đánh còn nhẹ hơn bị bạo dâm, ảnh hưởng lớn về mặt tinh thần của họ. Cho nên, nhân vật này phản ánh mạnh mẽ chuyện bạo lực gia đình. Bộ phim cho thấy sự cầm quyền, thao túng, lấn ép của người chồng trong gia đình. Ngoài ra, dự án điện ảnh này cũng đề cao sự bình quyền trong cuộc sống. Quốc Trường xin lỗi và bày tỏ trân trọng Bảo Anh khi cộng tác hết mình cùng anh trong những phân cảnh nóng bỏng, bạo lực Ảnh: ĐPCC

* Bẫy ngọt ngào trình làng với nhiều cảnh nóng bạo liệt giữa anh và ca sĩ Bảo Anh . Hai người diễn thật, có sự hỗ trợ của kĩ xảo không?

- Phim Việt Nam mà, chắc chắn có sự bảo vệ, không thể diễn thật được. Ở nước ngoài, rất hiếm phim diễn cảnh nóng thực sự. Trong phim, chúng tôi diễn có chừng mực. Đoàn phim cũng có cách để bảo vệ diễn viên, có những góc máy phù hợp để trông thật nhất.

* Lúc đóng cảnh nóng với Bảo Anh, anh có gặp trở ngại không?

- Trở ngại chính là hồi xưa đến giờ tôi chưa từng đóng những cảnh va chạm thể xác nhiều như vậy. Các cảnh này chúng tôi diễn chỉ cách nhau đồ bảo vệ thôi, còn lại đều y chang như thật. Chỉ cách nhau một chút xíu thôi nên ngại lắm. Thứ hai, tôi rất thân với Bảo Anh nên những cảnh bạo lực tôi rất ngại. Tôi hiểu cô ấy là người rất mỏng manh, ở ngoài cá tính vậy thôi chứ rất mong manh, dễ vỡ.

Những cảnh nóng, bạo lực không chỉ tổn thương nhân vật Camy trong phim mà còn tổn thương cả Bảo Anh ngoài đời. Chỉ một vài cảnh nhỏ hé lộ đã bạo lực rồi, trong phim còn nhiều cảnh bạo lực đến cỡ nào. Tôi cố gắng tiết chế, cố gắng diễn thật đúng phân đoạn. Tôi cân nhắc rất nhiều khi làm việc với Bảo Anh.

* Trong vai Đăng Minh, một người chồng biến thái, bệnh hoạn với nhiều phân cảnh bạo hành khiến khán giả rùng mình. Chắc hẳn hai người cũng gặp thương tích khi đóng phim?

- Cảnh nào cũng bị thương cả. Cứ cảnh nào có bạo lực thì quay xong chúng tôi đều bầm dập. Da Bảo Anh ngoài đời rất mỏng, chỉ cần nhấn nhẹ thôi cũng bầm. Mặc dù chỉ dựng mấy chục giây thôi nhưng quay một cảnh nóng trung bình từ 7-12 tiếng, cả hai đều bầm dập. Thật ra, lên phim nhìn bầm dập chỉ là hóa trang thêm một phần thôi chứ còn lại là thật hết. Tôi rất thương Bảo Anh vì đánh đổi rất nhiều.

Quốc Trường trong vai chồng Bảo Anh, họ có một cuộc hôn nhân đẫm nước mắt Ảnh: ĐPCC

* Đảm nhận những phân cảnh bạo liệt, mang tính tổn thương về thể xác lẫn tinh thần liệu có ảnh hưởng đến mối quan hệ cả hai ngoài đời?

- Không! Tôi là diễn viên chuyên nghiệp, từ đầu tôi đã nói rồi. Nhiều lúc tôi thấy cảnh nào cần thiết thì tôi xin Bảo Anh đánh thật. Bảo Anh rất hợp tác vì diễn không thật thì lên phim ánh mắt rất giả, cảm xúc không tới. Kể cả diễn viên chuyên nghiệp cũng không thể diễn giả được. Thật là thật, còn giả là giả, không thể diễn theo kiểu hình thể được.

* Thường thì diễn viên sẽ mất một thời gian thoát vai sau khi đóng máy. Mất bao lâu Quốc Trường mới trở lại cuộc sống thật, điều này có ảnh hưởng tâm lý của anh không?

- Không ảnh hưởng nhiều lắm. Tôi mất 10-15 ngày. Tất cả những tình cảm, chất liệu trong phim tôi đều vay mượn cả. Chứ tôi không sống trong đó. Nếu tôi có cha đánh đập mẹ, từng chứng kiến cảnh cha bạo hành mẹ mình thì khi đóng vai Đăng Minh tôi không thể thoát vai được. Tôi sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, bị tâm lý ngoài đời luôn. Nếu tôi từng gặp trường hợp giả sử trên thì rất khó thoát vai vì đó là chính mình luôn sẽ không thoát khỏi được. Còn tôi của hiện tại là đang vay mượn cảm xúc, tình cảm của những người xung quanh để đúc kết và tập trung thành vai diễn.

Còn nếu là một diễn viên bình thường, không thoát vai được là diễn viên yếu. Nếu không thoát khỏi vai được thì chứng tỏ họ là người trong hoàn cảnh đó. Những vai diễn đó phản ánh cuộc sống thật của họ nên không thể thoát vai. Còn những diễn viên chuyên nghiệp họ thoát vai rất nhanh để nhập vai mới. Chứ nếu cứ ám ảnh vai thì làm sao đóng phim được nữa.

Quốc Trưởng thủ vai người chồng thanh lịch nhưng ẩn sâu là một kẻ biến thái, bạo hành Ảnh: Đăng Bách

* Ngoài diễn xuất, Quốc Trường còn là một doanh nhân khá thành công. Tình hình kinh doanh mùa dịch của anh bị ảnh hưởng thế nào?

- Ảnh hưởng rất nhiều vì tôi làm trong ngành F&B (dịch vụ phục vụ nhà hàng và ăn uống). Ai mà dân kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực F&B thì đều ảnh hưởng vì bao nhiêu mặt bằng, bao nhiêu nhân sự… Phải làm sao đảm bảo được nhân sự, đó là bài toán nan giải. Nhưng rất may mắn, bài toán đó tôi và ban quản trị đã lường trước rồi nên vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Mọi thứ trong tầm kiểm soát, không ảnh hưởng đến mức độ công ty suy sụp. Tôi cảm thấy may mắn và vui vì không cắt giảm nhân sự, chỉ có nhân sự nghỉ do cảm thấy không phù hợp công việc thôi.

* Sắp tới anh có dự án gì đặc biệt?

- Hiện tại, tôi chưa chọn thêm dự án điện ảnh nào để theo. Thời gian tôi dành cho công việc rất nhiều. Khi đã nhận lời tham gia, tôi phải lựa chọn vai mình thích và phù hợp. Hiện tại, tôi tập trung vào công việc kinh doanh thôi.