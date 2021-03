Quyền Linh 'choáng' trước cô gái 33 tuổi tìm chồng tương lai 'phải biết nhậu'

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 707 lên sóng với sự tham gia của Lê Phước Lộc (35 tuổi - Trà Vinh), đang là bác sĩ thú y, ông chủ cửa hàng thuốc và Phan Thị Thúy Hồng (33 tuổi - Bến Tre), đang là nhân viên văn phòng cho một công ty may ở TP.HCM.

Chia sẻ về bản thân, Thúy Hồng cho biết cô là người thẳng tính, biết nấu ăn. Cô tự nhận mình là người nóng tính, không khéo tay, dễ tin người và không được dịu dàng. Nữ khách mời đã trải qua 3 mối tình nhưng đều chia tay vì nhiều lý do. "Mối tình thứ hai do người đó ghen tuông quá. Còn mối tình thứ ba do tụi em có quá nhiều khoảng cách: về địa lý, lối sống, suy nghĩ. Anh đó rất giỏi nhưng lại khó tính, tự ái cao nên tụi em không tìm được tiếng nói chung", cô kể. Đến với chương trình, Thúy Hồng cho biết cô muốn tìm người đàn ông có ngoại hình dễ nhìn. Về tính cách, đó phải là người biết quan tâm, chia sẻ, kính trọng người lớn, tuyệt đối giữ chữ tín, không lăng nhăng.

Bác sĩ thú y viết tâm thư về cuộc sống hôn nhân trong tương lai một cách chân thật khiến đối phương hoang mang Ảnh: Chụp màn hình

Lắng nghe những chia sẻ của đàng gái, Phước Lộc tự tin mình đáp ứng được khoảng 90% yêu cầu khiến MC Quyền Linh trầm trồ. Đàng trai chia sẻ mình là người siêng năng, nhiệt tình nhưng lại dễ tin người. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, anh cho biết cũng từng trải qua 3 mối tình nhưng không có cái kết đẹp. Nói về hình mẫu bạn gái lý tưởng, Phước Lộc cho biết anh thích người tóc dài ngang vai, xinh xắn là được.

Tiếp đó, Thúy Hồng hỏi thẳng đàng trai: "Anh có biết nhậu không?". Phước Thịnh nói rằng anh chỉ nhậu vào những đám tiệc hoặc thỉnh thoảng lúc hội ngộ bạn bè. Lúc này, Thúy Hồng cho biết: "Theo di nguyện ba em trước khi mất, ba nói nếu ai không nhậu là ba không gả. Nhưng mẹ em lại nói rằng nếu ai ăn nhậu bê tha quá, mẹ cũng không gả. Nên đến 33 tuổi rồi em vẫn "ế" vì lý do đó. Em muốn tìm người phải biết nhậu nhưng nhậu có điểm dừng. Cuộc sống bây giờ phải giao tiếp và nhiều thứ khác, mình không biết nhậu thì khó khăn lắm. Các anh rể của em có dặn là phải hỏi bạn trai biết nhậu hay không, không nhậu là anh không duyệt cho vô đâu". Chia sẻ này khiến MC Quyền Linh ngỡ ngàng: "Trời đất ơi, có anh rể vậy luôn hả?".

Thúy Hồng đưa tiêu chuẩn chọn bạn trai phải biết nhậu theo di nguyện của ba khiến Quyền Linh bất ngờ Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi hàng rào tình yêu mở ra, cặp đôi được trực tiếp gặp mặt nhau. Thúy Hồng mang đến chiếc áo tự tay mình may để gửi tặng bạn trai khiến anh cảm động. Còn với Phước Thịnh, anh gửi tặng bạn gái bó hoa, chiếc nón lá cùng bức tâm thư.

Trong bức thư viết sẵn ở nhà, Phước Thịnh chia sẻ: "Sáng anh có việc phải đi, em ở nhà coi tiệm. Anh đi làm xong việc, anh về sớm thì em đi chợ mua đồ ăn. Em về làm cơm cho anh ăn nhé. Anh đi làm về trễ, em đóng cửa tiệm rồi đi chợ mua đồ ăn về nhà, vừa làm đồ ăn, vừa coi tiệm bán thuốc, ca nào nó quá thì "alo" cho anh nhé. Trưa anh đi làm về, anh có cơm ăn, ai kêu chở thức ăn thì anh đi, không ai kêu chở thì anh ngủ trưa, em đi rửa chén. Chiều tối em lo cơm chiều, anh đi làm về có cơm ăn. Trên đường đi làm về, em muốn ăn gì thì nói. Sẵn đường đi xa, anh mua bất cứ thứ gì cho em muốn ăn. Tối về hai đứa mình cùng tắm chung em nhé. Ăn cơm tối xong, em xem lại hàng hóa, xem cái nào sắp bán hết, cái nào còn thì soạn đơn hàng tiếp thị công ty, giao hàng cho anh nhé...".

Hồng Vân vỡ òa, ôm chầm lấy Thúy Hồng khi thấy cô bấm nút hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Đọc xong bức thư, Thúy Hồng cho biết cô có chút hoang mang: "Sao thấy em toàn nấu cơm, rửa chén không vậy?". Lúc này, Phước Thịnh vội giải thích: "Khi nào em bận thì anh nấu cơm. Công việc của anh là làm suốt ngày, phải đi hoài thôi. Anh lo vòng ngoài, còn em lo vòng trong". Anh còn chia sẻ về công việc của mình, quan điểm trong tình yêu và hứa hẹn nhiều điều để thuyết phục bạn gái bấm nút.

Đến giây phút quyết định, màn hình trái tim của chương trình đã sáng đèn, báo hiệu cặp đôi đều bấm nút hẹn hò khiến cả trường quay vỗ tay chúc mừng. Hai MC bày tỏ sự vui mừng khi mai mối thành công cho cặp đôi và chúc cả hai tìm hiểu, sớm "góp gạo thổi cơm chung".