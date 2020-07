Quyền Linh đưa 'tín hiệu' giúp cô gái xinh đẹp từ chối hẹn hò

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 627 lên sóng với sự tham gia của Nguyễn Thành An (36 tuổi ), đang làm lái xe và giáo viên dạy yoga ở Vũng Tàu. Ghép đôi với Thành An là cô nhân viên văn phòng Trần Thị Phương Thảo (28 tuổi), đang làm việc ở TP.HCM. Ngay khi vừa xuất hiện, MC Hồng Vân nhận xét đàng gái có nét khiến cô liên tưởng đến hoa hậu H’Hen Niê . Chính Phương Thảo cũng cho biết rất nhiều người nói rằng cô giống với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Trong cuộc trò chuyện với MC Quyền Linh, Thành An tiết lộ mình từng trải qua 7, 8 mối tình. Cuộc tình dài nhất kéo dài 4 năm, anh chia sẻ người đó từng có con riêng nhưng lại lừa dối mình. Dù chấp nhận chuyện này nhưng một thời gian sau Thành An phát hiện bạn gái còn qua lại với người cũ. Trong khi đó, Phương Thảo từng trải qua một mối tình kéo dài 5 tháng. Cô chia sẻ mình có thể thoải mái làm bạn bè với mọi người nhưng khi chọn chồng thì người đó phải “bắt đúng tần số” mới ưng ý. Nói về hình mẫu lý tưởng, Phương Thảo thích người bạn trai biết chơi thể thao , body săn chắc. Về ngoại hình, cô thích một người có đôi môi “sexy”.

Sau khi hàng rào tình yêu mở ra, cặp đôi được gặp mặt nhau. Qua biểu hiện đầu tiên, Thành An tỏ ra không mấy hào hứng khi trực tiếp nói chuyện với Phương Thảo. Trong khi Thành An khá trầm tính và kiệm lời, cô gái Phương Thảo lại rất năng động và sôi nổi. Đến chuyện hẹn hò, vì khoảng cách của cả hai khá xa, Thành An chia sẻ anh muốn sự bình đẳng cho cả hai bên. "Ví dụ hôm nào rảnh anh sẽ chạy từ Vũng Tàu lên, hoặc em rảnh em phải chạy xuống. Chứ không phải ngày nào cũng bắt người nam chạy lên. Bây giờ nam nữ bình đẳng, nếu mình lên được thì người nữ cũng phải xuống được”, anh nói.