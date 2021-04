Quyền Linh tiếc nuối trước lý do khiến cô gái xinh đẹp từ chối hẹn hò

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 708 lên sóng với sự tham gia của Nguyễn Thị Thanh Tâm (29 tuổi), đang làm nhân viên giao dịch quầy tại một công ty hàng không. Ghép đôi với Thanh Tâm là Bùi Duy Đăng (33 tuổi - Hải Phòng), đang là ông chủ phòng tập gym và các sản phẩm thể thao . Hiện cả hai khách mời đều đang sinh sống tại TP.HCM.

Giới thiệu về bản thân, Thanh Tâm cho biết cô là người thẳng tính và nóng tính. Đó cũng là lý do khiến cô chia tay mối tình duy nhất sau 1 năm hẹn hò. "Tính em nóng tính mà gặp một người nóng tính nữa thì không phù hợp", cô nói. Đến với chương trình, nữ khách mời chia sẻ cô mong gặp được mẫu người đàn ông của gia đình, có ý chí cầu tiến, vui vẻ. Còn về ngoại hình, cô muốn người đó phải tươm tất, dễ nhìn là được.

Thanh Tâm khiến đối phương "đứng hình" ngay lần đầu gặp vì vẻ ngoài xinh đẹp Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Duy Đăng, anh cho biết mình trải qua khoảng 5-6 mối tình. Nói về lý do chia tay, anh chia sẻ vì mình hay di chuyển nhiều nơi, học hành và công việc làm gián đoạn khiến những mối tình này tan vỡ. Tuy nhiên anh khẳng định hiện tại đã xác định lập nghiệp ở TP.HCM. Khi Hồng Vân hỏi tiêu chuẩn chọn người yêu, anh cho biết mình mong nửa kia là người biết đồng cảm cho công việc. Về ngoại hình, Duy Đăng không đặt tiêu chuẩn quá nhiều, chỉ cần khỏe khoắn là được. Trước chia sẻ này, MC Quyền Linh liền trêu chọc bà mối: "Cỡ như mình là ổng không thích rồi đó, vì mình không có thể thao".

Giây phút hàng rào mở ra, Duy Đăng dường như bị "đứng hình" trước bạn gái xinh đẹp. Anh thành thật: "Thật sự anh đau tim quá. Anh thấy hồi hộp hơn cả khi nhận giải vô địch trong giải đá banh nữa. Anh hồi hộp quá". Thanh Tâm bật cười và cho biết dù có vẻ bề ngoài "hầm hố" nhưng cô cảm thấy đàng trai khá hiền lành. MC Quyền Linh cũng nói đỡ cho đàng trai: "Nhìn con người thấy râu ria, xăm trổ này kia vậy thôi, nhưng khi nhìn sâu vào mắt bạn ấy thì anh thấy bạn rất hiền. Bạn ấy không đúng với từ "hầm hố" đâu".

Chàng trai gốc Hải Phòng gây ấn tượng với bộ râu dài Ảnh: Chụp màn hình

Trong cuộc trò chuyện, Thanh Tâm cũng nói về lý do khiến 29 năm qua cô chỉ trải qua một mối tình: "Lúc trước em luôn cảm thấy mình bất an với không cảm giác được sự an toàn, tin tưởng trong tình yêu. Bình thường quen ai em cũng hay sợ lắm. Em ghét sự lừa dối lắm, có gì thì cứ trao đổi thẳng thắn với nhau, mỗi thứ đều phải chia sẻ hết. Đừng giấu em bất cứ điều gì, nếu đã lừa dối thì em rất ghét và chắc chắn sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ nếu phát hiện ra. Không phải em ghen, anh có thể ra ngoài nhưng nếu lừa dối em là em cắt đứt mọi thứ liền".

Lắng nghe những chia sẻ của bạn gái, Duy Đăng cho biết mình từng yêu những phụ nữ rất ghen nên cảm thấy áp lực. Anh không chịu được việc người yêu cũ nói quá nhiều nên cần chia sẻ rõ với Thanh Tâm để cô hiểu. Nói về chuyện tương lai, anh cho biết mình muốn kết hôn năm 36 tuổi, tức là còn khoảng hơn 2 năm nữa. "Bởi vì anh đang bắt đầu rất nhiều thứ nên cần khoảng 2 năm", anh bày tỏ.

Cô gái Thanh Tâm từ chối hẹn hò vì muốn lập gia đình trong thời gian sớm nhất Ảnh: Chụp màn hình

Khi hỏi ý kiến đàng gái về vấn đề này, Thanh Tâm thành thật rằng cô có chút e ngại vì bản thân muốn sớm tiến đến hôn nhân. Cô nói: "Bây giờ em 29 tuổi rồi, em tặng cho ảnh một ngôi nhà có nghĩa là em cần một mái nhà và những đứa con. Vì bao nhiêu năm nay em cũng cô đơn một mình rồi, em không thể chờ đợi mãi được".

Đến giây phút quyết định, chỉ có nửa trái tim của Duy Đăng sáng đèn, còn cô gái đã từ chối hẹn hò. MC Quyền Linh dường như đã đoán được kết quả của màn hẹn hò này. Anh bày tỏ sự tiếc nuối: "Anh ấy thì cần 2 năm để hoàn thiện sự nghiệp của mình, còn em gái thì cần thời gian sớm nhất để xây ngôi nhà tình yêu cho mình. Thôi có lẽ như chúng ta không có duyên nợ với nhau. Chúc các bạn sớm tìm được một nửa của mình nha".