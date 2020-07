Rapper Doja Cat xác nhận dương tính sau phát ngôn xem thường Covid-19

Ngày 27.7, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin chủ nhân ca khúc được yêu thích nhất mùa hè năm nay Say so dương tính với chủng virus SARS-CoV-2 . Doja Cat sau đó cũng đã lên tiếng xác nhận điều này. Cô cho biết bản thân đã có những triệu chứng của Covid-19 như ho, sốt và khó thở trong vòng 4 ngày. Dù bệnh đang thuyên giảm nhưng nữ rapper thực sự kiệt sức sau thời gian chiến đấu với Covid-19. "Tôi chỉ ở nhà thôi mà cũng nhiễm bệnh. Thực lòng mà nói, tôi chẳng biết mình có virus lúc nào, ở đâu. Có lẽ tôi bị nhiễm từ người giao hàng của dịch vụ Postmate vì đó là lần duy nhất tôi tiếp xúc với con người", Doja Cat chia sẻ thông qua cuộc phỏng vấn trực tuyến với Capital XTRA.

Dù vậy, Doja Cat lại không nhận được sự cảm thông từ công chúng mà trái lại, nhiều người còn hả hê khi biết cô dương tính với SARS-CoV-2. Nguyên nhân là do trong một lần livestream giao lưu với người hâm mộ đầu tháng 3 vừa qua, chủ nhân hit Say so đã không ngần ngại khẳng định rằng dịch bệnh Covid-19 không có gì đáng lo ngại. "SARS-CoV-2 chỉ là chủng virus gây cảm cúm thông thường và chỉ cần uống thuốc, đi ngủ là khỏi bệnh. Đó là những gì chúng ta cần làm". Không những thế, cô còn liên tục miệt thị, chế giễu những người lo lắng về Covid-19 với những từ ngữ như hèn nhát, yếu đuối khiến cư dân mạng nổi giận. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một số người hâm mộ lên tiếng khuyên Doja Cat nên cẩn thận hơn với dịch bệnh này.

Doja Cat tên thật là Amalaratna "Amala" Zandile Dlamini, sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, Mỹ. Năm nay 25 tuổi, Doja Cat sở hữu thân hình nóng bỏng cùng tài năng được giới chuyên môn công nhận. Doja Cat đã ký hợp đồng với hãng đĩa RCA Records năm 19 tuổi, xây dựng hình ảnh rapper cá tính với phong cách và gu âm nhạc chịu nhiều ảnh hưởng của thập niên 1990. Những ca khúc do cô hát dễ dàng khiến khán giả liên tưởng đến những bản hit của Janet Jackson. Say so - ca khúc hợp tác với Nicki Minaj của Doja Cat nhanh chóng đứng đầu Billboard Hot 100 và có mặt trong bảng xếp hạng này đến 29 tuần. 2020 là một năm "bùng nổ" với Doja Cat khi cô được mời hát OST cho bộ phim Harley Quinn: Birds of Prey. Những hoạt động âm nhạc năng nổ kể trên đã khiến nữ rapper 25 tuổi thành hiện tượng toàn cầu và là sao trẻ được chú ý.