Việt Nam chế tạo bộ kit phát hiện Sars-Cov-2 công suất 10.000 bộ/ngày

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona chủng mới (Covid-19), ngày 30.1 (tức mùng 6 tết), Bộ KH-CN đã tổ chức buổi họp khẩn với các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu bàn về các định hướng nghiên cứu góp phần phòng chống dịch bệnh Covid 19. Tại buổi họp các chuyên gia, các nhà khoa học đã kiến nghị tập trung vào các hướng nghiên cứu về dịch tễ học, virus học, phác đồ điều trị đặc biệt là chế tạo bộ kít phát hiện vi rút nCoV (nay đổi tên thành SARS-Cov-2). Đầu tháng 2, Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định phê duyệt đặt 4 nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia đột xuất góp phần phòng chống dịch bệnh, trong đó có đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR và RT PCR phát hiện virus corona chủng mới” do Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện. Chiều 3.3, Hội đồng KH-CN cấp Quốc gia đã đánh giá kết quả nghiên cứu chế tạo bộ kít real-time RT-PCR one step với tỷ lệ 8/8 (100%) thành viên đồng ý thông qua. Ngày 4.3, Bộ Y tế đã có Quyết định số 774/QĐ-BTY về việc ban hành danh mục 2 sinh phẩm chẩn đoán invitro xét nghiệm SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký do Học viện Quân y và Công ty cổ phần công nghệ Việt Á sản xuất để phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.