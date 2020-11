Rapper gốc Việt ném tiền thác loạn trong tiệc sinh nhật

Scandal của Tyga xảy ra chỉ vài tuần sau khi Kim Kardashian và Kendall Jenner bị chỉ trích vì tổ chức tiệc tùng tương tự. Chính vì thế, nam rapper gốc Việt càng hứng chịu làn sóng giận dữ của khán giả nặng nề hơn. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Florida không bị hạn chế bởi bất cứ lệnh cấm nào. Vào ngày 25.9, Thống đốc bang Florida - Ron DeSantis đã cho phép nhà hàng, quán bar mở cửa trở lại và hoạt động hết công suất sau thời gian dài đóng cửa vì đại dịch.

Tyga sinh năm 1989, tên thật là Michael Ray Nguyen Stevenson. Anh có cha là người Jamaica, mẹ là người Việt Nam . Theo đuổi nhạc rap từ năm 2007, Tyga sở hữu nhiều bản hit được khán giả yêu thích như Taste, Ayo, Still Got It, The Motto... Năm 2011, Tyga được đề cử giải Grammy cho hạng mục Màn kết hợp nhạc Rap xuất sắc nhất cho ca khúc Deuces cùng với Chris Brown và Kevin McCall. Anh xác nhận hẹn hò với Kylie Jenner năm 2015. Sau nhiều lần hợp rồi tan, cặp sao chính thức đường ai nấy đi vào tháng 3.2017.