Rapper T.I. vắng mặt trong ‘Người kiến 3’ vì scandal bạo lực 11 phụ nữ

Theo Variety, rapper T.I (tên khai sinh: Clifford Joseph Harris Jr.) sẽ không trở lại trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania của Marvel Studios. Lý do chính thức vẫn chưa được nam ca sĩ lẫn Marvel đưa ra nhưng có khả năng những bê bối đời tư xảy ra mới đây đã khiến T.I mất vai Dave. Cụ thể, 11 phụ nữ đã lên tiếng cáo buộc vợ chồng nam rapper các tội danh bao gồm lạm dụng tình dục, ép sử dụng trái phép chất ma túy, bắt cóc, cầm tù cho đến đe dọa, tấn công và quấy rối.