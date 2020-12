Nghi vấn Rihanna hẹn hò bạn thân sau khi chia tay người tình tỉ phú

Theo People, tin đồn Rihanna đang hẹn hò nam rapper A$AP Rocky nổ ra sau khi Page Six đưa tin rằng cặp sao bị phát hiện ăn tối với bạn bè tại Beatrice Inn ở New York , Mỹ vào cuối tháng 11.2020. Từ lúc giọng ca Diamond đường ai nấy đi với bạn trai tỉ phú Hassan Jameel vào tháng 1.2020, rất nhiều người tin rằng Rihanna có mối quan hệ bí mật với A$AP Rocky nhưng một nguồn tin thân cận với cô cho biết nữ ca sĩ vẫn còn độc thân, theo ET Online.