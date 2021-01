Sam tiết lộ lý do mua siêu xe, mong muốn kết hôn trước 35 tuổi

Đến với phần hỏi đáp về địa điểm muốn sinh sống, Sam cho biết cô thích sống ở thành thị vì tiện nghi và phù hợp với tính cách ngại đi xa của mình. Song song đó, nữ MC còn tiết lộ lý do vì sao đồng ý chi một khoảng tiền lớn để mua siêu xe . "Em thích sống ở một nơi có đầy đủ tiện nghi một chút xíu bởi vì em rất lười đi xa. Hơn thế nữa, em bị chứng say xe nên không thể ngồi xe trong một thời gian dài. Tuy nhiên, em lái xe thì lại không say, em lái ghê lắm nhưng khi ngồi phía sau thì lúc nào cũng say xe hết. Đó là lý do vì sao em mua xe mắc tiền nhưng mọi người lại nghĩ em giàu, có nhiều tiền. Nhà em cũng mua nhưng em ưu tiên dùng tiền để mua xe hơn", Sam tâm sự với Ngô Kiến Huy và Jun Phạm.