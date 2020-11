Sao gốc Việt rút khỏi chương trình 'Dancing With the Stars'

Theo Fox News, nữ MC 41 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh viêm nắp thanh quản và phải nhập viện. Bệnh tình của cô có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng bởi các mô trong khí quản bị viêm và chặn luồng không khí lưu thông đến phổi. Thông tin này được cô xác nhận với trang báo kể trên đồng thời đăng tải lên trang cá nhân.

Jeannie Mai tiết lộ trong bài đăng Instagram mới nhất: “Tôi không bao giờ tưởng tượng được sẽ phải viết ra những điều này nhưng tôi đã vượt qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp một cách an toàn. Tôi sẽ mãi biết ơn vị bác sĩ đã xác định được tình trạng đe dọa đến tính mạng của tôi”. Ngôi sao chương trình The Real tiết lộ mọi thứ bắt đầu bằng một cơn đau họng mà cô không hề hay biết chúng đã trở thành một bệnh nhiễm trùng nguy hiểm và đã đóng ít nhất 60% đường thở của mình dẫn đến tình trạng áp xe cổ họng lan rộng trong vòng 3 ngày. Hiện Jeannie Mai đã vượt qua cuộc phẫu thuật căng thẳng và đang nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng.

Hình ảnh nữ MC 41 tuổi tươi tỉnh, phấn chấn trên giường bệnh khiến fan thở phào nhẹ nhõm ẢNH: INSTAGRAM NV

Tình hình sức khỏe hiện tại của sao nữ gốc Việt khiến cô phải tạm dừng nhiều lịch trình, dự án, trong đó có chương trình Dancing With the Stars của đài ABC (Mỹ). Sao nữ sinh năm 1979 và vũ công Brandon Armstrong là một trong những cặp đôi tham gia cuộc thi khiêu vũ nổi tiếng này và đã đi được nửa chặng đường. Nữ MC nổi tiếng bày tỏ sự tiếc nuối khi phải rút khỏi cuộc đua đang ngày một gay cấn. Nghệ sĩ 41 tuổi chia sẻ với Fox News: “Vài tuần qua là một trải nghiệm học tập đáng kinh ngạc. Tôi đã đẩy bản thân đến những giới hạn mới về thể chất và tinh thần đồng thời tôi rất tự hào về việc chúng tôi đã đi được bao xa. Tôi không quên cảm ơn bạn nhảy Brandon của mình vì đã ủng hộ và tin tưởng tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn những người hâm mộ của mình, những người đã bình chọn hàng tuần và chúc những thí sinh trong cuộc thi gặp nhiều may mắn”.

Đại diện của ABC cũng xác nhận thông tin và bày tỏ: “Jeannie đã truyền cảm hứng cho chúng tôi cùng với hàng triệu người hâm mộ bằng năng lượng và sự cống hiến của cô ấy. Chúng tôi chúc cô ấy nhanh chóng hồi phục”. Brandon Armstrong, bạn nhảy của Jeannie Mai, hết lời động viên nữ nghệ sĩ đồng thời ca ngợi hành trình của sao nữ gốc Việt tại chương trình vô cùng đặc biệt, độc đáo và đầy cảm hứng. Nam vũ công bày tỏ: “Chúng ta đã chia sẻ với nhau rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ, khó khăn và chủ yếu là rất nhiều tiếng cười! Cảm ơn bạn đã cho tôi một mùa giải tuyệt vời như vậy! Tất cả chúng ta sẽ cầu nguyện bạn phục hồi nhanh chóng!”

Jeannie Mai và bạn nhảy Brandon Armstrong trong chương trình Dancing with the Stars ẢNH: GETTY

Jeannie Mai sinh năm 1979 trong gia đình người Mỹ gốc Việt. Cô đã sớm tham gia làng thời trang, giải trí và là một trong số nghệ sĩ gốc Á có được chỗ đứng nhất định tại Hollywood. Mỹ nhân gốc Việt khởi nghiệp từ công việc trang điểm rồi dần chuyển sang dẫn dắt chương trình truyền hình và được biết đến qua các show: How Do I Look?, USA's Character Fantasy, The Real...