Sao Hollywood Kelly Marie Trần: Mất tên Việt Nam trong giấy khai sinh là một nỗi đau

Nổi tiếng từ sau vai Rose Tico trong bom tấn Star Wars: The last Jedi ra mắt năm 2017, Kelly Marie Trần vẫn phải hứng chịu sự tẩy chay của một bộ phận khán giả Mỹ vì màu da của cô. Đến mức nữ diễn viên phải quyết định đóng toàn bộ các tài khoản mạng xã hội và viết một bức tâm thư đầy xúc động gửi đến The New York Times. Nhưng đó không phải lời kêu cứu mà là một tuyên ngôn dõng dạc về sự tự tôn, chống phân biệt chủng tộc và hành trình đi tìm lại bản sắc của minh tinh gốc Việt. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, Kelly Marie Trần cho biết cô đã tự tin hơn rất nhiều và có được tiếng nói nhất định trong ngành. Nữ diễn viên cũng không còn cảm thấy tự ti vì gốc gác châu Á của mình mà ngược lại còn trân quý nó nhiều hơn.