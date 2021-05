Sao nữ vướng scandal bán dâm thừa nhận từng muốn từ bỏ cuộc sống

“Con biết với tư cách là một đứa con gái, con đã để mẹ chịu nhiều đau khổ. Mặc cho chuyện gì xảy ra hay người khác có nói gì về con, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, như một tảng đá, tin tưởng và đặt niềm tin yêu vào con khi không ai tin con cả”, G.NA bày tỏ.

Nữ ca sĩ sinh năm 1987 cũng nhắc đến chuyện từng có ý nghĩ tìm đến cái chết. Cô nói trong tâm thư: “Mỗi khi con muốn từ bỏ bản thân, từ bỏ cuộc sống của mình cũng như mọi thứ liên quan đến nó... Mẹ luôn là người khiến con trấn tĩnh lại. Mẹ cho con một mục đích để con tiếp tục bám trụ lấy cuộc sống này lâu hơn, để cố gắng nhiều hơn, mạnh mẽ hơn và trở nên tốt đẹp hơn”.

Mặc dù chưa được xác minh, người hâm mộ suy đoán rằng bức thư của G.NA đang ám chỉ đến bê bối lớn nhất trong sự nghiệp của cô và những khó khăn mà sao nữ này phải chịu đựng giữa búa rìu dư luận vào thời điểm đó.

G.NA sinh năm 1987, cô từng là tên tuổi đình đám của làng nhạc Kpop nhờ giọng hát nội lực, vũ đạo nổi bật lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp cùng thân hình bốc lửa. Sao nữ tạo nên tên tuổi với loạt bản hit: I'll Back Off So You Can Live Better, Supa Solo, Top Girl, Black & White… và nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ solo đắt giá nhất lúc bấy giờ. Tuy nhiên, kể từ khi vướng bê bối bán dâm, cô mất hút khỏi làng giải trí và không còn là cái tên được săn đón nồng nhiệt như xưa.