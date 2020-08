Sao 'Phép thuật' nhiễm nCoV: Bệnh này không phải là một trò lừa bịp

Alyssa Milano sinh năm 1972, là ngôi sao truyền hình nổi tiếng người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 7 tuổi khi lén cha mẹ đi thử vai cho vở nhạc kịch Annie. Từ đó, mỹ nhân 38 tuổi liên tục tham gia các hoạt động nghệ thuật và được khán giả biết đến qua các bộ phim như Phép thuật, Who 's the Boss?, Mistresses... Alyssa Milano được đánh giá là đa tài khi phát hành hàng loạt sản phẩm âm nhạc như Do you see me?, Alyssa hay Look in my heart. Hiện tại, cô đã lập gia đình với David Bugliari và có một bé trai, một bé gái.