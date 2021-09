Sao phim 'She Was Pretty' phủ nhận cáo buộc bán dâm

Ngày 8.9, tờ Allkpop đưa tin Go Jun Hee - ngôi sao Hàn Quốc được đông đảo khán giả Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung biết đến qua bộ phim She Was Pretty (tựa Việt: Cô nàng xinh đẹp) lên tiếng phủ nhận cáo buộc bán dâm. Trước đó, Go Jun Hee bị cho là nữ diễn viên giấu tên liên quan đến vụ tham ô, mại dâm ở câu lạc bộ Burning Sun dựa trên nhật ký trò chuyện giữa Seung Ri và bạn bè.

Go Jun Hee khởi kiện lần đầu tiên vào tháng 4.2020 và đến tháng 8.2020 đã có tổng cộng 30 cư dân mạng có bình luận ác ý về người đẹp đã bị truy tố và phạt tiền. Mới đây nữ diễn viên tiếp tục cuộc chiến pháp lý chống lại những khán giả cố tình thêu dệt thông tin sai sự thật về cô.

Công ty chủ quản của Go Jun Hee ra thông báo: "Gần đây, thông tin sai sự thật và các bài đăng bôi nhọ về Go Jun Hee lại một lần nữa lan truyền do một số người dùng YouTube. Chúng tôi đã nhờ cậy pháp luật xử lý và có nhiều cư dân mạng phải trả giá đắt. Thế nhưng những tin đồn này vẫn xuất hiện tràn lan trên các mạng xã hội với mục đích tăng lượt xem trên YouTube khiến nữ diễn viên không khỏi đau lòng".

Nữ diễn viên và Seung Ri quen biết vì từng chung công ty là YG Entertainment ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đại diện của sao phim She Was Pretty cũng nhấn mạnh: "Việc lan truyền tin đồn vô căn cứ thông qua video, bài đăng hoặc bình luận trên mạng hoặc làm tổn hại danh tiếng của ai đó bằng ngôn từ lăng mạ và quấy rối tình dục là một hành vi phạm tội nghiêm trọng gây ra nỗi đau khôn nguôi cho nạn nhân. Xin hãy chấm dứt ngay mọi hành vi tung tin thất thiệt, hủy hoại uy tín đồng thời xóa tất cả các bài viết phỉ báng Go Jun Hee".

Go Jun Hee cho biết những lùm xùm liên quan đến Burning Sun khiến gia đình và bạn bè cô bị tổn thương rất nhiều. Mẹ nữ diễn viên bị ù tai và lặng lẽ đi khám nhưng không thông báo cho con gái vì sợ Go Jun Hee thêm căng thẳng . "Tôi cảm thấy đau lòng. Mẹ là người tin tưởng tôi và cổ vũ tôi nhiều nhất. Mẹ là người mà tôi nên bảo vệ. Có lẽ bà sẽ không buồn bã nhiều đến thế nếu như tôi không làm diễn viên", ngôi sao sinh năm 1985 bộc bạch.

Go Jun Hee trong vai cô nàng sang chảnh Min Ha Ri trong She Was Pretty ẢNH: POSTER PHIM