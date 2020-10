Sao Việt chi hàng trăm triệu mua túi hiệu cho con

Đi mua sắm cùng bố nuôi, bé My My được diện bộ váy màu hồng với phom xòe, có chi tiết phân tầng nữ tính. Cô bé có vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu và sớm được Đỗ Mạnh Cường định hình theo phong cách tiểu thư, đài các. Dù còn khá nhỏ nhưng My My tỏ ra rất hiếu động, chạy nhảy ở xung quanh cửa hàng, tự tay lựa chọn 1 trong 4 chiếc túi để bố Đỗ Mạnh Cường kết hợp cùng trang phục

Ảnh: NVCC