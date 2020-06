Sao Việt 'phát cuồng' với 'How you like that?' của BlackPink

Không hổ danh "nữ hoàng YouTube", BlackPink nhanh chóng thu về hơn 67 triệu lượt xem chỉ trong 19 giờ đồng hồ. BlackPink cũng là nhóm nhạc Kpop chạm đến các mốc 30 - 40 - 50 - 60 triệu view nhanh nhất với MV How you like that?. Kỷ lục MV được xem nhiều nhất trong vòng 1 ngày hiện đang thuộc về Boy with Luv của BTS với 74,6 triệu view và đây còn là thành tích trước khi YouTube đổi luật.

How you like that? hiện đang đứng đầu iTunes 64 nước, vượt kỷ lục mà Sour candy từng lập trước đó khiến BlackPink trở thành nhóm nữ có ca khúc đạt no.1 iTunes nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. MV này cũng phá vỡ kỷ lục về người xem công chiếu trên YouTube với 1,65 triệu người xem trực tuyến.