'Sex and the City' sản xuất phần phim mới

Theo The Guardian, mới đây HBO Max tuyên bố sản xuất phần phim tiếp theo của series phim đình đám Sex and the City (tựa Việt: Chuyện ấy là chuyện nhỏ) với tiêu đề And Just Like That. Ba diễn viên chính bao gồm Sarah Jessica Parker (vai Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (vai Miranda Hobbes) và Kristin Davis (vai Charlotte York) sẽ tái xuất trở lại với vai diễn làm nên tên tuổi họ. Đáng tiếc, Kim Cattrall (vai Samantha Jones) là nữ chính duy nhất không góp mặt. Nội dung của And Just Like That dự kiến sẽ xoay quanh những câu chuyện đời tư đầy kịch tính của 3 người phụ nữ tuổi ngũ tuần.