Sharon Stone kể về những lần suýt chết trong đời

Tờ People đưa tin, xuất hiện trong chương trình Films To Be Buried With (khách mời nói về những bộ phim quan trọng trong cuộc sống của họ), Sharon Stone mô tả lần bị sét đánh cận kề cái chết: “Thật sự quá dữ dội, không thể diễn tả bằng lời được”.