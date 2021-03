Sharon Stone lên tiếng về văn hóa tẩy chay: 'Điều ngu ngốc nhất tôi từng biết'

Theo Fox News ngày 26.3, Sharon Stone đã tham gia chương trình Just Jenny của nhà đài SiriusXM để quảng bá cho sách tự truyện sắp ra mắt của cô có tên The Beauty of Living Twice. Tại đây sao phim Bản năng gốc đã có cuộc trò chuyện thân mật với người dẫn chương trình Jenny Hutt về chủ đề văn hóa tẩy chay (diễn ra chủ yếu trên mạng xã hội , là làn sóng bài trừ các nhân vật nổi tiếng khi họ làm công chúng phật lòng).