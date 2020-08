Showbiz Hàn đón 4 đám cưới vào tháng 9

Changmin (DBSK)

Ngày 12.6, dư luận xôn xao khi thành viên đầu tiên của DBSK - Changmin công bố kế hoạch kết hôn bằng bức thư tay anh tự viết gửi cho người hâm mộ. Với tư cách là ca sĩ thần tượng, Changmin cảm thấy lo lắng rằng fan sẽ buồn và thất vọng khi hay tin anh kết hôn. Nam ca sĩ luôn cẩn thận trong việc chăm sóc bạn gái cũng như duy trì tình cảm với cô vì là người của công chúng. "Như các bạn đã biết từ trước, tôi và một cô gái đang hẹn hò. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt đẹp và hai bên cũng tin tưởng lẫn nhau. Trong lòng tôi tự nhiên nghĩ rằng mình phải dành quãng đời còn lại để chung sống với cô gái này. Thế nên, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân vào tháng 9, lúc thời tiết nắng nóng đã hạ nhiệt", Changmin viết.

Công ty SM Entertainment cũng xác nhận ngôi sao sinh năm 1988 sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 5.9 tới nhưng giữ kín địa điểm và danh sách khách mời. Changmin cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp ca hát với thành viên còn lại của DBSK - Yunho nên công chúng vẫn không quá sốc với tin tức này.

Changmin là nam ca sĩ nổi bật với ngoại hình mỹ nam cùng giọng hát "khủng" Ảnh: Instagram NV

Junjin (Shinhwa)

Junjin sinh năm 1980, là một trong những thành viên nổi bật của nhóm nhạc thế hệ đầu của Kpop - Shinhwa. Anh có vẻ ngoài mạnh mẽ, hào hoa cùng gương mặt cuốn hút nhưng đằng sau đó là chuỗi bi kịch khi cha mẹ sớm ly hôn từ nhỏ, mẹ bỏ đi, cha đi bước nữa và dọn về sống với bà. Đến năm 24 tuổi, nhờ sự giúp đỡ của người mẹ kế thứ 3, Junjin tìm được mẹ ruột nhưng sau khi biết bà có thêm con trai với chồng sau, anh đã tự nguyện không liên lạc với mẹ vì không muốn người em nhỏ chịu nỗi đau tương tự. Chính vì thế, nam ca sĩ luôn muốn có một gia đình hạnh phúc.

Hẹn hò với người ngoài ngành giải trí 3 năm, anh tuyên bố kết hôn và được công chúng ủng hộ. Vợ sắp cưới của Junjin là một tiếp viên hàng không, cả hai sẽ về chung nhà vào ngày 13.9 sắp tới.

Junjin là thần tượng đời đầu của Kpop Ảnh: Koreaboo

Giant Pink

Bên cạnh 2 đám cưới của sao nam đình đám xứ Hàn, rapper nữ có nghệ danh Giant Pink bước ra từ cuộc thi Unpretty rapstar 3 cũng tổ chức đám cưới vào ngày 13.9 này. Cô đã tung ra bộ ảnh cưới đẹp mắt với bạn trai và nhận về "cơn mưa" lời khen vì quá xinh đẹp. Giant Pink sinh năm 1991, có tên thật là Park Yoon Ha. Cô ra mắt công chúng từ năm 2016 khi tham gia nhiều chương trình thi thố tài năng về rap như Show me the money 5, Strong girls hay Snowball project.

Được biết bạn trai Giant Pink là người ngoài ngành giải trí, đang kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm và nhỏ tuổi hơn vợ sắp cưới.

Giant Pink được khen là xứng đôi với chồng. Ảnh: Instagram NV

Sung Joon Tháng 2.2020, anh gây chấn động dư luận khi tiết lộ bản thân đã kết hôn với bạn gái và thậm chí có con trong thời gian nhập ngũ thông qua bức tâm thư đăng tải trên Tháng 2.2020, anh gây chấn động dư luận khi tiết lộ bản thân đã kết hôn với bạn gái và thậm chí có con trong thời gian nhập ngũ thông qua bức tâm thư đăng tải trên mạng xã hội . Sung Joon chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ấm cúng cùng hai bên gia đình và không cho phép paparazzi xuất hiện để đảm bảo sự riêng tư. "Vì phải nhập ngũ và muốn bảo vệ hai người mà tôi hết mực thương yêu nên tôi đã quyết định giữ bí mật điều này suốt thời gian qua. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa thể làm đám cưới. Đó sẽ là điều tuyệt nhất tôi dự định thực hiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội", Sung Joon viết trong tâm thư. Nam diễn viên đình đám cũng cho biết đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 9 này.

Sung Joon sinh năm 1990, là một diễn viên kiêm người mẫu trẻ của xứ sở kim chi. Anh xây dựng danh tiếng của mình thông qua một số bộ phim truyền hình như Can we get married? (2012), I need romance 3 (2014), High society (2015) và Madame antoine: The love therapist (2016).