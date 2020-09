Siêu mẫu Naomi Campbell bị tình cũ tỉ phú kiện

Tờ TMZ đưa tin Naomi Campbell đang bị người yêu cũ là tỉ phú người Nga Vladislav Doronin kiện ra tòa vì cô vẫn còn nợ tài sản của ông. Cụ thể, vị doanh nhân này cho biết đã cho siêu mẫu mượn một khoản tiền lớn để làm việc riêng từ nhiều năm trước nhưng đến giờ Naomi Campbell từ chối trả lại số tiền đó. Ngoài ra, Vladislav Doronin nói rằng “báo đen” vẫn đang sở hữu một số tài sản cá nhân của ông có định giá hơn 3 triệu USD dù hai người đã “đường ai nấy đi” nhiều năm nay. Hiện tại, tòa án đang trong quá trình tiếp nhận và xử lý các hồ sơ. Với các chứng cứ từ phía tỉ phú người Nga cung cấp, Naomi Campbell có nguy cơ phải sắp xếp hầu tòa trong thời gian gần.

Vladislav Doronin được biết đến như một trong những "ông vua bất động sản của Nga". Ông là người sáng lập tập đoàn bất động sản Capital Group, chủ sở hữu, chủ tịch và giám đốc điều hành của “đế chế” khách sạn hạng sang Aman có chi nhánh trải dài trên 20 quốc gia. Đồng thời, tình cũ của Naomi Campbell cũng là chủ tịch và giám đốc điều hành của OKO Group - một công ty phát triển bất động sản khác. Naomi Campbell bắt đầu hẹn hò với ông vào năm 2008, cặp đôi có khoảng thời gian 5 năm mặn nồng cho đến khi tan vỡ vào năm 2013.

Hoa hậu La Tử Lâm được xem là nguyên nhân mối tình 5 năm của Naomi Campbell và tỉ phú người Nga đổ vỡ Ảnh: Splash News

Vụ chia tay của cặp đôi đình đám này được giới truyền thông đặc biệt quan tâm một thời do có sự xuất hiện của người thứ ba - Hoa hậu La Tử Lâm. Người đẹp cũng từng là học trò của Naomi Campbell khi tham gia cuộc thi The Face tại Mỹ. Nhờ tham gia The Face và sự “o bế” của Naomi Campbell, sự nghiệp của La Tử Lâm ở thị trường Mỹ thuận lợi vô cùng so với bất kỳ đồng nghiệp gốc Á nào. La Tử Lâm gặp gỡ tỉ phú Vladislav Doronin cũng chính nhờ Naomi Campbell giới thiệu. Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm giữa tỉ phú Nga và nàng hậu trẻ không kéo dài được bao lâu. Vì mang tiếng “giật bồ” đàn chị nên La Tử Lâm phải gánh chịu sự ê chề sau đó. Cô bị công ty người mẫu sa thải vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bị hàng loạt nhãn hàng cao cấp từ chối hợp tác, sự nghiệp xuống dốc không phanh.