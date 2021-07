'Spider-Man' - loạt phim ‘se duyên’ cho 3 cặp sao đình đám Hollywood

Hai ngôi sao cùng sinh năm 1996 trở thành một cặp trong loạt phim mới về Spider-Man thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel. Trong khi Tom Holland ghi điểm với hình tượng “Nhện nhí” thì Zendaya được yêu mến nhờ vai Michelle, cô bạn cùng lớp đáng yêu và thông minh. Cả hai sánh vai trên màn ảnh trong Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) và sắp tới là Spider-Man: No Way Home

ẢNH: SHUTTERSTOCK