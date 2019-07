7 bộ phim hay nhất về 'Người nhện'

Trình làng khán giả lần đầu vào năm 2002, bộ phim Spider-Man đã góp phần tạo lập nên một trong những siêu anh hùng được yêu thích nhất trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Sau đó, hàng loạt bộ phim điện ảnh về nhân vật này nhanh chóng ra đời với hàng loạt phiên bản khác nhau. Hiện tại, Người nhện đã xuất hiện trong 11 tác phẩm và được ít nhất 4 diễn viên thủ vai trên màn ảnh. Tuy nhiên, không phải bộ phim nào cũng thành công và nhận được sự hưởng ứng của người hâm mộ. Căn cứ vào sự bình chọn của khán giả cũng như các thành tích mà những bộ phim này đạt được, tạp chí Esquire đã đưa ra bảng xếp hạng từ tồi tệ đến hay nhất trong các phiên bản đặc biệt của ''con đẻ'' nhà đồng sáng tạo Stan Lee.

7. Spider-Man 3 (2007)

Ở phần này, cuối cùng chàng nhện cũng đã học được cách xoay sở và cân bằng các mối quan hệ trong cuộc sống mình, từ mối tình với Mary Jane, việc học hành cho đến trách nhiệm bảo vệ thế giới của mình. Tuy nhiên, câu chuyện trở nên căng thẳng hơn khi Harry Obsourne, gã bạn cũ của Peter lên kế hoạch trả thù Peter Parker . Đáng chú ý, phần này gây bất ngờ khi bộ đồ Người nhện của nam chính bị biến đổi thành màu đen tuyền pha trộn với loạt tình tiết hé lộ bản chất đen tối trong tính cách của siêu anh hùng này. Để giải thoát chính mình, buộc Peter Parker phải tự đánh thức bản thân bằng sự hào hiệp và tinh thần trượng nghĩa vốn có. Ngoài ra, siêu nhện còn phải đối mặt với hàng loạt kẻ thù nguy hiểm như: Sandman, Flint, Marko…

Spider-Man 3 gây thất vọng sau thành công từ hai phần trước Ảnh: Sony Pictures

Bộ phim do Sam Raimi đạo diễn, đồng viết kịch bản với bộ đôi Ivan Raimi và Alvin Sargent. Tuy nhiên, trái ngược với những kỳ vọng như thành công từ hai phần trước, phần 3 của Spider-Man gây tiếc nuối vì sự tham lam của dàn biên kịch. Việc nhồi nhét hàng loạt nhân vật phản diện như Sandman (Thomas Haden Church), Venom (Topher Grace) và New Goblin (James Franco) đã khiến cho nội dung bộ phim trở nên rời rạc. Tác phẩm này đã khiến đạo diễn Sam Raimi nhận về nhiều chỉ trích vì phong độ tuột dốc không phanh so với thành công của các phần trước. Trên trang bình phim IMDb, bộ phim chỉ đạt điểm 6,2/10.

6. The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Tiếp tục duy trì câu chuyện cũ, Người nhện luôn được đặt trong hoàn cảnh chọn lựa giữa trách nhiệm của một siêu anh hùng hay các nghĩa vụ thông thường trong cuộc sống cá nhân. Khán giả sẽ mãn nhãn với những màn đu dây trên các tòa nhà chọc trời cũng như các chi tiết lãng mạn giữa anh cùng người yêu MJ. Trở lại lần này, Spider-Man dấn thân vào cuộc chiến với các thế lực đen tối nhằm bảo vệ sự an toàn của các cư dân New York. Đặc biệt, với sự xuất hiện của Electro, Peter Parker buộc phải đối đầu với một trong những kẻ thù hung hãn nhất trong lịch sử.

Với sự xuất hiện của Electro, Peter Parker buộc phải đối đầu với một trong những kẻ thù hung hãn nhất trong lịch sử ở phần này Ảnh: Sony Pictures

Sau khi khởi động lại dự án đình đám này bằng nhượng quyền thương mại với series Amazing Spider-Mando, Andrew Garfield trở thành tài tử được kỳ vọng nhất với mong muốn khởi sắc lại dòng phim siêu anh hùng này. Tuy nhiên,The Amazing Spider-Man 2 tiếp tục gây thất vọng. Lần nữa, nội dung không được khán giả đánh giá cao bởi đi theo lối mòn, tạo hình các nhân vật phản diện nhàm chán, và cả việc hô hào The Amazing Spider-Man sẽ tái thiết một vụ trũ điện ảnh mới về siêu nhện cũng bị cho là… thái quá. Bộ phim được trang IMDb chấm điểm 6,6/10.

5. The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man là bộ phim đẩy mạnh việc khai thác lai lịch của Người nhện. Với quá khứ bị cha mẹ ruồng bỏ, Peter Parker lớn lên với sự dung dưỡng của chú Ben và dì May. Suốt thời thơ ấu, cậu bé loay hoay tìm kiếm sự thật về cuộc đời mình. Ở phần này, Peter Parker vô tình phát hiện một chiếc cặp bí ẩn thuộc về cha mình. Anh bắt đầu lao vào hành trình tìm hiểu sự mất tích của cha mẹ ruột. Cuộc phiêu lưu đã đưa chàng trai trẻ đến Oscarorp và phòng thí nghiệm của bác sĩ Curt Connors, đối tác cũ của cha anh. Từ đây, hàng loạt xung đột diễn ra kéo theo những rắc rối chồng chéo lên nhau.

The Amazing Spider-Man gây bất ngờ với màn kết hợp của hai diễn viên Andrew Garfield và Emma Stone Ảnh: Sony Pictures

Tác phẩm này là một bước khởi động lại của loạt phim Người nhện, bộ phim thứ tư của Columbia Pictures với dòng phim siêu anh hùng quen thuộc. Dàn diễn viên bao gồm: Andrew Garfield (thủ vai Peter Parker), Emma Stone (đảm nhận vai Gwen Stacy) và Rhys Ifans (tham gia diễn xuất vai Tiến sĩ Curt Connors). Chính dàn diễn viên mới mẻ đã khiến series này khởi sắc. Tuy nhiên, phía kịch bản và câu chuyện mà các biên kịch khai thác vẫn chưa được đánh giá cao. Lối mòn từ việc bám lấy các chi tiết về lai lịch của siêu nhện cùng sự đấu tranh giữa nhiệm vụ và cuộc sống tiếp tục là điểm yếu khiến khán giả ngán ngẫm. Ở phần này, nhiều người hâm mộ cũng tỏ ra tiếc nuối khi nam tài tử Tobey Maguire bị thay thế bởi Andrew Garfield. Bộ phim được trang IMDb chấm điểm 7/10.

4. Spider-Man: Homecoming (2017)

Người nhện: Trở về nhà là tác phẩm nối tiếp các phiên bản trước của series Spider-Man. Tuy nhiên, đây lại là cột mốc đáng nhớ khi hãng Sony và Marvel đã đạt được thỏa thuận về nhượng quyền thương mại nhân vật đình đám này để gia nhập vào vũ trụ điện ảnh Marvel. Lập tức, một cuộc tuyển chọn đã diễn ra. Và Tom Holland là cái tên sáng giá lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất. Bộ phim theo chân siêu nhện tham gia vào hành trình gia nhập biệt đội Avengers đình đám do Tony Stark dẫn dắt. Mặc dù bị phản đối từ phía gia đình nhưng Peter Parker quyết liệt tham gia dưới dạng một tổ chức huấn luyện đặc biệt ở trường. Thông qua nhiệm vụ này, siêu nhện lần lượt phát hiện các tội phạm ẩn danh đang hoành hành khắp New York.

Spider-Man: Homecoming là bộ phim đầu tiên có sự kết hợp giữa Người sắt và Nhện nhí Tom Holland Ảnh: Sony Pictures

Sự mới mẻ trong kịch bản cùng các nhiệm vụ đặc biệt lần theo dấu vết các tội phạm khét tiếng là điểm cộng thú vị cho bộ phim năm 2017. Đặc biệt, đây là lần đầu Tom Holland thủ vai Người nhện cũng khiến người xem hào hứng. Tính cách của Peter Parker trong phần này cũng hoàn toàn được khai thác và tiếp cận từ một góc nhìn khác biệt. Cả bộ phim như nghiêng về lứa tuổi thanh thiếu niên với nét diễn xuất đáng yêu và ngây ngô của nhện nhí Tom Holland. Tuy nhiên, trong các phân cảnh chiến đấu, chàng trai trẻ nhà Parker cũng nảy lửa không kém cạnh các ngôi sao thủ vai lần trước. Bộ phim được trang IMDb chấm 7,5/10 điểm.

3. Spider-Man (2002)

Spider-Man (2002) chính là phát súng đầu tiên đưa nhân vật Người nhện lên màn ảnh với định dạng live-action (người đóng). Đây được xem là bộ phim kinh điển làm nên tuổi thơ đặc biệt của hàng triệu trẻ em toàn cầu. Bộ phim đầu tiên của series siêu nhện đi vào quá trình hình thành nên một Peter Parker với sức mạnh siêu nhiên thông qua vết cắn của một con nhện. Từ đây, anh khám phá ra hàng loạt khả năng đặc biệt của mình cũng như bắt đầu dấn thân vào nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi thế lực hắc ám. Khán giả vô cùng thích thú phiên bản này vì chứng kiến một siêu anh hùng bước ra đời thật với loạt kỹ năng ấn tượng như: đu dây qua các tòa nhà chọc trời, bắn tơ tiêu diệt kẻ thù, treo ngược người trên trần… Đặc biệt, phân cảnh nụ hôn ngược của anh với người yêu MJ cũng đi vào lịch sử điện ảnh.

Nụ hôn ngược giữa Spider-Man và Marry Jane đã đi vào lịch sử điện ảnh Ảnh: Sony Pictures

Bộ phim được xem là khởi đầu hoàn hảo cho kỷ nguyên của loạt bom tấn Spider-Man sau này, đặc biệt là dòng phim siêu anh hùng của Marvel Comics. Tác phẩm đạt 100 triệu USD trong một ngày cuối tuần, nó nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ với thành công của siêu phẩm này chính là nó chỉ được chấm thang điểm 7,3/10 trên trang bình phim nổi tiếng IMDb.

2. Spider-Man 2 (2004)

Hai năm trôi qua kể từ khi Peter phát hiện ra khả năng kỳ lạ của mình, cậu luôn phải cố gắng cân bằng giữa hai số phận khác nhau trong cùng con người mình: Người nhện trừ gian diệt bạo và một cậu sinh viên bình thường. Một ngày nọ, anh quyết định thú thật với cô bạn gái Marry Jane. Song, những mối quan hệ khác của Peter Parker dần trở nên rắc rối. Đặc biệt, tình bạn thân thiết giữa anh và Harray đột nhiên trở thành mối thù địch. Harry nghi ngờ cái chết của cha mình do bạn thân gây ra và tìm mọi cách tiêu diệt siêu nhện. Bên cạnh đó, tập này cũng nảy sinh một nhân vật phản diện mới, đó chính là Giáo sư bạch tuộc đến từ tập đoàn Oscorp.

Spider-Man 2 gây ấn tượng với màn đối đầu giữa siêu nhện và Giáo sự bạch tuộc Ảnh: Sony Pictures

Từ thành công đáng nể từ phần đầu, Spider-Man tiếp túc là vai diễn được đo ni đóng giày của nam tài tử Tobey Maguire. Doanh thu của phần này cũng không làm nhà sản xuất thất vọng. Đặc biệt, bộ phim được nhà phê bình Dom Nero bình luận: “Cả hai nhân vật Peter Parker và cô nàng Marry Jane đã khắc họa thành công một chân dung nội tâm về những hiểm họa cũng như trách nhiệm mà tuổi trưởng thành gặp phải. Nó nâng tầm cho dòng phim siêu anh hùng và là điểm sáng mà trước đó ít ai kể đến”. Bộ phim được chấm 7,3/10 trên trang IMDb.

1. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Spider-Man: Into the Spider-Verse (Người nhện: Vũ trụ mới) gây bất ngờ khi trình làng nhân vật chính là một phiên bản hoàn toàn mới. Người nhện trong phần này mang tên Miles Morales, sở hữu sức mạnh vô hạn với khả năng biến hóa nhiều hình dạng khác nhau. Ngoài ra, nhân vật này khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng với xuất thân là một người da màu (Black Spider-Man). Siêu nhện này được tạo ra tương tự như Người nhện nguyên thủy bởi vết cắn của một con nhện. Đây là thuyết âm mưu của kẻ thù Norman Osborn, kẻ thù của Spider-Man với nỗ lực nhân đôi những khả năng phi thường nhằm mục đích đen tối. Trong một lần tình cờ gặp gỡ “tiền bối” Peter Parker, Miles Morales phát hiện ra thế giới mà cậu đang sống đang phải đối mặt với những kẻ thù mới đến từ một thực tại song song mang tên Spider-Verse. Cả hai hợp sức chống lại các thế lực cường bạo.

Spider-Man: Into the Spider-Verse ghi chiếm nhờ kịch bản độc lạ và hình thức thể hiện dưới dạng hoạt hình Ảnh: Sony Pictures

Vào thời điểm Spider-Man: Into the Spider-Verse phát hành, trên thị trường đã có hàng loạt bộ phim Người nhện khác nhau với 3 diễn viên lần lượt thủ vai trong suốt một thập niên. Tuy nhiên, tác phẩm hoạt hình này đã làm nên điều kỳ diệu trong việc thiết lập 2 thế giới song song cùng những tình tiết bất ngờ trong khâu khai thác tính cách của các nhân vật. Ngoài ra, bộ phim đã nắm bắt được tinh thần của một Người nhện: vui nhộn, kịch tính và nhân văn. Tác phẩm điện ảnh hiện được đánh giá cao nhất trong lịch sử phim ảnh về nhân vật siêu nhện với thang điểm 8,5/10 trên trang bình phim nổi tiếng IMDb.