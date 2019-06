'Người nhện' Tom Holland khiến fan phẫn nộ vì tiết lộ nội dung phim Avengers: Endgame

Trong chương trình giao lưu mang tên The Graham Norton Show phát trên đài BBC One, với sự có mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như Gwyneth Paltrow, Tom Hanks, Jake Gyllenhaal, Stormzy và Tom Holland, "người nhện" vô tình tiết lộ nội dung của bom tấn Avengers: Endgame . Việc vui quá trớn của nam diễn viên trẻ khiến nhiều khán giả tỏ ra bực bội, nguyên nhân là vẫn còn nhiều người chưa coi tác phẩm của hai đạo diễn Anthony Russo và Joe Russo.

Theo Deadline, nam diễn viên 23 tuổi đã nói về cái chết của một trong những nhân vật được yêu thích trong bom tấn "gây bão" phòng vé thời gian qua. Xuất hiện trong bom tấn được mong đợi thời gian tới là Spider-Man: Far From Home (phần tiếp theo của Spider-Man: Homecoming), anh chia sẻ: "Bộ phim là phần tiếp theo của Avengers: Endgame, do đó chúng tôi phải kết thúc nhiều vấn đề trong phim, trong đó có cái chết của nhân vật Tony Stark".

Chưa dừng lại ở đó, sao phim The Impossible còn nói thêm: "Tôi xin lỗi đối với những ai chưa xem bộ phim này. Nếu bạn chưa xem thực sự, bạn đang phớt lờ cả thế giới , tôi nói thành thật đấy". Nam diễn viên điển trai tỏ ra rất vui vẻ và hào hứng đối với những gì mình chia sẻ tại chương trình.

Hành động của "người nhện" đã vô tình khiến nhiều người hâm mộ chưa kịp coi Avengers: Hồi kết rất bực mình. Sau đó, những khán giả này đã bày tỏ sự tức giận đối với nam diễn viên trên mạng xã hội Twitter. Tài khoản tên Corinne Owen đã tag (gắn thẻ) tài khoản của sao phim Spider-Man: Far From Home với dòng trạng thái: "Rất cảm ơn vì đã tiết lộ nội dung phim tại chương trình Graham Norton Show. Vâng, chúng tôi chưa xem Avengers: Endgame nhưng chúng tôi vẫn đang mong ngóng để được xem đây", kèm theo thẻ #RUINED (sụp đổ).

Ảnh: Marvel Avengers 4 có sự ra đi của nhiều nhân vật được khán giả yêu mến nhiều năm qua, nhưng phát ngôn của Tom Holland khiến nhiều người hụt hẫng vì họ vô tình biết được nội dung phim cuối cùng ra sao. Các nhà sản xuất dự kiến sẽ chiếu lại tác phẩm này thời gian tới, quyết tâm lật đổ doanh thu gần 2,8 tỉ USD của Avatar. Theo thống kê trên Box Office Mojo, doanh thu toàn cầu của Avengers 4 là hơn 2,7 tỉ USD

Spider-Man: Far From Home đạo diễn bởi Jon Watts, là phần 2 của Spider-Man: Homecoming, có nội dung tiếp sau bom tấn tỉ USD là Avengers: Endgame. Sau khi cuộc chiến của các siêu anh hùng chống Thanos kết thúc, ''người nhện" Tom Holland cùng bạn bè đi du lịch ở châu Âu. Thế nhưng tại đây, anh phải đối đầu với các thế lực thù địch để bảo vệ loài người. Tác phẩm đã có buổi chiếu sớm dành cho các nhà phê bình Mỹ, nhận được "cơn mưa lời khen" cũng như gây "bão mạng" vì được đánh giá là phim hay, vui nhộn.

Việc các fan của nhà Marvel phẫn nộ với Tom Holland là điều không khó hiểu. Cách đây khá lâu, trước khi Avengers: Endgame được trình làng khán giả thế giới, hai đạo diễn Anthony Russo và Joe Russo đã viết thư khẩn cầu khán giả không nên tiết lộ nội dung phim. Vậy mà chính người trong cuộc lại đi "phá luật" dẫn đến sự phẫn nộ của khán giả chưa xem. Càng khó chấp nhận hơn khi Chủ tịch Marvel là Kevin Feige thông tin với truyền thông rằng tác phẩm sẽ được chiếu lại với những cảnh phim mới, dấy lên sự tò mò của khán giả chưa từng đến rạp.

Một tài khoản tên Michael McCartney bức xúc: "Ôi, vui lên, hỡi Tom Holland! Tôi chưa xem Avengers: Hồi kết đây này. Rất cảm ơn vì sự tiết lộ khủng khiếp đó". Còn một tài khoản khác thì bày tỏ: "Tôi đã lờ đi mấy vụ spoil phim trong nhiều tháng liền, cho đến khi tôi xem chương trình của Graham Norton được 5 phút thì mọi thứ sụp đổ hết".

Đây không phải lần đầu tiên nam diễn viên vào vai Peter Parker vạ miệng. Tờ Deadline đồng thời cũng khui lại chuyện cách đây hơn một năm, khi Tom Holland cùng với Benedict Cumberbatch, Kevin Feige và hai đạo diễn Anthony Russo, Joe Russo xuất hiện bất ngờ tại một rạp chiếu ở Los Angeles (Mỹ) để giới thiệu cho phim Avengers: Infinity War. Khi được mời lên phát biểu trước khi phim chiếu, câu đầu tiên mà Tom Holland nói ra là: "Tôi vẫn còn sống". Câu này khiến cho nhiều khán giả khi ấy la lên thất vọng, và xem xong Avengers: Infinity War, họ phần nào đoán được kết cục của nhân vật Người nhện trong Avengers: Endgame là gì.