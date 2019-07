'Spider-Man: Far From Home' có gì đáng mong đợi?

Ở tuổi 23, Tom Holland là một trong những tài năng trẻ có sự nghiệp đang đi lên tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Nam diễn viên sinh năm 1996 đóng phim miệt mài trong gần một thập niên qua, từ tác phẩm có tiếng vang The Impossible cho đến nay. Còn tài tử Jake Gyllenhaal năm nay đã 39 tuổi, đóng phim liên tục từ thập niên 1990 đến nay. Vai diễn Mysterio trong phim cho thấy nam diễn viên không kén bất kỳ một vai diễn dù ở thể loại nào chăng nữa. Trong ảnh, hai diễn viên đang cười tươi, thân thiết tại buổi chiếu ra mắt Spider-Man: Far From Home ngày 26.6

Ảnh: Marvel