S.T Sơn Thạch bị 'cướp' nụ hôn đầu đời lúc 10 tuổi

Trong khi Will đến tận 19 tuổi mới được hôn, S.T Sơn Thạch làm cả trường quay phải sửng sốt khi anh tiết lộ nụ hôn đầu đời của mình xảy ra lúc mới học lớp 5.

Bộ ba nhan sắc Jun Vũ, Will và S.T Sơn Thạch “đổ bộ” chương trình Bí kíp vàng, mang đến cho khán giả nhiều câu chuyện bên lề vô cùng thú vị. Trước khi đặt câu hỏi liên quan đến lợi ích của nụ hôn, MC Việt Hương đã tranh thủ hỏi hai chàng soái ca Will và S.T Sơn Thạch nụ hôn đầu tiên của hai người diễn ra khi nào. S.T Sơn Thạch không ngần ngại trả lời anh đã bị mất nụ hôn đầu đời từ khi mới 10 tuổi.

Tiết lộ về nụ hôn đầu của S.T Sơn Thạch khiến Việt Hương sửng sốt Ảnh: Chụp màn hình

Trước tiết lộ này của nam ca sĩ, MC Việt Hương tỏ vẻ vô cùng sửng sốt và không tin vào tai mình. Việt Hương phải cảm thán: “Cái gì mới 10 tuổi mà gái đã bu rồi hả?”. Ngay lập tức, S.T Sơn Thạch trần tình: “Vào một ngày đẹp trời lúc em còn học lớp 5, có một cô bạn đã rủ cả lớp đến dự sinh nhật. Trong buổi tiệc đó, không nhớ vì sao lại tổ chức một trò chơi khiến cho bạn gái đó phải chọn một nam sinh trong nhóm để hôn. Và cuối cùng thì bạn ấy chọn em”. S.T Sơn Thạch cho biết lúc đó anh cảm thấy rất bất ngờ vì bản thân anh chưa từng để ý cô bạn chọn hôn mình. Thậm chí, anh chàng còn đang thích một bạn nữ khác trong lớp nên nụ hôn làm cho anh phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều.

Ngược lại với S.T Sơn Thạch, Will chia sẻ đến tận năm 19 tuổi anh mới có nụ hôn đầu đời vì trước đó không hề có người yêu. Chính Will là người đã chủ động hôn bạn gái và còn khẳng định luôn: “Là con trai mà, đã thích phải sấn tới chứ ạ”. Sẵn dịp bàn luận về chuyện ai là người hôn trước, Will tiết lộ luôn Jun Vũ chính là người con gái đầu tiên chủ động hôn lén anh. Tuy nhiên đó chỉ là một nụ hôn má trên phim và Jun Vũ còn “chặt chém” Will khi khẳng định lúc đó anh đã 30 tuổi. Tuyên bố của Jun Vũ khiến cho Will phải chới với và đính chính lại anh mới 28 tuổi khi lần đầu được Jun Vũ hôn.

Xuất hiện trong Bí kíp vàng, Jun Vũ thừa nhận “rung rinh” trước độ đẹp trai của S.T Sơn Thạch Ảnh: Chụp màn hình