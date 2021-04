‘Superman’ Henry Cavill công khai bạn gái 'thông minh, xinh đẹp'

Thông tin về bạn gái mới của anh cũng lập tức được người hâm mộ của nam diễn viên săn lùng. Natalie Viscuso năm nay 31 tuổi, trên tài khoản LinkedIn của mình, cô giới thiệu bản thân là phó chủ tịch của hãng phim truyền hình và kỹ thuật số Legendary Entertainment. Đây là một trong những công ty sản xuất đằng sau các bộ phim Man of Steel (2013) và Enola Holmes (2020) của Henry Cavill. Người đẹp từng tham gia chương trình thực tế My Super Sweet 16 của MTV hồi 2005 và nổi tiếng với cuộc sống giàu có trong biệt thự triệu đô, sở hữu nhiều xe sang. Trước khi công khai tình cảm trên trang cá nhân, Natalie Viscuso và Henry Cavill đã được phát hiện nắm tay nhau đi dạo cùng cún cưng ở London (Anh) hồi tuần trước.

Vốn là nam thần được hàng triệu fan nữ mến mộ, đời tư của tài tử người Anh luôn là đề tài nhận được sự quan tâm. Trước khi yêu Natalie Viscuso, sao phim The Witcher từng có mối quan hệ lãng mạn với nữ diễn viên đóng thế Lucy Cork, cô sinh viên Đại học Bristol - Tara King và minh tinh Kaley Cuoco. Trong cuộc trò chuyện với The Rake hồi 2017, tài tử U.40 từng đề cập đến chuyện hẹn hò trước công chúng. Anh bày tỏ: “Rõ ràng có một mặt trái của sự nổi tiếng: ngay khi tôi bắt đầu một mối quan hệ, một loạt sự ghét bỏ sẽ nhắm vào tôi như cũng như người bạn gái, đám đông sẽ nói rằng tôi đã thay đổi. Nhưng sự thật là tôi không thay đổi chút nào. Tuy vậy, bạn phải chấp nhận tất cả những điều tích cực lẫn tiêu cực trên hành trình của mình”. Nam diễn viên cũng bày tỏ lòng cảm kích khi luôn được mọi người quan tâm và bản thân vui với những tình cảm đó nếu chúng không làm tổn thương bất cứ ai trong cuộc sống riêng của anh.

Sinh năm 1983, Henry Cavill là diễn viên người Anh được yêu thích với những vai diễn phong độ, mạnh mẽ và nam tính trên màn ảnh. Tài tử xứ sương mù góp mặt trong các bộ phim như: The Count of Monte Cristo, I Capture the Castle, Tristan & Isolde, Mission: Impossible - Fallout, The Witcher… Đặc biệt, anh nổi tiếng khắp thế giới nhờ hóa thân thành Superman trong loạt bom tấn của DC như: Man of Steel (Người đàn ông thép), Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman đại chiến Superman: Ánh sáng công lý), Justice League (Liên minh công lý) và mới đây nhất là Justice League phiên bản của Zack Snyder.